ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Plusの利用権を対象とした「旧正月セール」を2月13日～2月26日まで開催している。

PlayStation Plus「旧正月セール」

新規加入者は、PlayStation Plus エクストラの12ヶ月利用権が25％OFF、PlayStation Plus プレミアムの12ヶ月利用権が35％OFFで購入できる。

すでに1ヶ月・3ヶ月・12ヶ月利用権のいずれかでPlayStation Plusに加入中の人は、PlayStation Plus プレミアムプランへのアップグレードが35％OFFで利用可能。この割引は現在加入中のプランの残期間に適用される。

なお、利用できるゲームライブラリはサブスクリプションプラン・タイミング・国や地域によって異なる。PlayStation Plusは利用期間が終了するまでにキャンセルしない限り、利用中の利用権と同一期間の金額（自動更新時のPlayStation Storeにおける通常価格）が自動的に決済され、利用期間が更新される。

PlayStation Plus エクストラおよびプレミアムプランのゲームカタログでは、『Marvel's Spider-Man 2』が2月17日より配信される。そのほかのソフトウェアはすでに配信中。