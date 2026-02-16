カプコンは2月16日、PCゲームの公式販売ストア「Capcom Town Store」を同社公式Webサイト「Capcom Town」上にオープンした。「バイオハザード」「モンスターハンター」「ストリートファイター」シリーズなど、人気タイトルのSteamキーおよびGOGコードを取り扱い、複数の割引を組み合わせてお得に購入できる。

カプコン公式PCゲームストア「Capcom Town Store」

「Capcom Town Store」の利用にはCAPCOM IDの登録が必要。ストアの運営および販売はKOMODOが担当する。現在のところ日本国内のみの展開となっている。

「Capcom Town Store」ロゴ

「まとめ買い割引」では、対象タイトルを複数本まとめて購入すると購入本数と合計金額に応じて最大15％OFFが適用される。セール対象商品もこの割引の対象となる点が特徴で、新作商品は対象外。クーポンとの併用はできない。

現在は「CAPCOM PUBLISHER SALE」を2月26日まで開催しており、バイオハザード・モンスターハンター・ストリートファイターなどの人気タイトルが最大87％OFFの期間限定価格で販売されている。

オープン記念として10％OFFクーポンも配布中。新作商品およびセール対象商品はクーポンの割引対象外で、1回限りの利用となる。まとめ買い割引との併用も不可。