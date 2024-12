昨今コンビニファッションが注目されるようになってきましたが、"ファミマとローソンの靴下がかわいい"と、海外で話題になっています。

今回は、マイナビ学生の窓口に所属するZ世代の大学生「トレンドリサーチャー」が注目するニュースを紹介します!

(左)ローソン「無印良品 足なり直角 足底パイルショート丈靴下 ブルー×ピンクボーダー」、(右)ファミリーマート「ラインソックス コンビニホワイト」

イメージカラーがかわいいコンビニ靴下

近年、コンビニで販売される衣料品の種類が拡大され、服がぬれたり汚れてしまったり、急な出張やお泊まりが発生したりしても困らなくなりました。今の時期は、防寒グッズも充実していて助かりますよね。

コンビニで衣料品を購入するという文化が定着しつつある今、「ファミリーマート」と「ローソン」では、それぞれのイメージカラーを採用したオリジナルの靴下も販売しているのですが、これが外国人の方を中心に話題に。

SNSには、「The best socks!!」「I have the Family Mart socks and will get the Lawson next time」「already bought it best souvenir ever!!!」といった声が多数寄せられており、日本土産としても喜ばれているようです。

ファミリーマートでは、白い靴下にグリーン×ブルーのラインをプリントした「ラインソックス コンビニホワイト」(429円)を販売。

ローソン「無印良品 足なり直角 足底パイルショート丈靴下 ブルー×ピンクボーダー」

「無印良品」の品物を扱っているローソンでは、無印良品の白い「足なり直角 足底パイルショート丈靴下」にブルー×ピンクのラインを入れた「無印良品 足なり直角 足底パイルショート丈靴下 ブルー×ピンクボーダー」(430円)を提供しています。

どちらも一目で分かるイメージカラーを採用していて、オシャレですよね。ただちょっと、他店には入りづらいデザインかもしれませんが……(笑)。

今や、世界に羽ばたくコンビニウエア。緊急事態時に購入するだけでなく、ふだんのファッションに取り入れてみてはいかがでしょうか?

トレンドリサーチャー:蒲生杏奈

文:CHIGAKO

編集:マイナビニュース ワーク&ライフ編集部