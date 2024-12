松屋フーズでは、12月3日10時より、牛めし•カレー•定食•その他丼の「松屋」において、「パウ・パトロール」とのコラボ企画を開始する。

対象メニュー1品のご注文につき、「パウっとミニきんちゃく」を1枚プレゼント。 デザインは全6種類で、ランダムで配布される。 対象メニューは、おこさま牛めしわくわくセット及びおこさまカレーわくわくセット。

「パウっとミニきんちゃく」の配布が終了次第、対象メニューを1品の注文すると、「パウっとステッカーセット」が1枚プレゼントされる。デザインは全6種類のランダムで、付属の貼り付けシートは共通デザインになっている。対象メニューは、おこさま牛めしわくわくセット及びおこさまカレーわくわくセット。

さらに、注文合計金額800円以上の領収書(食券、レシート、web領収書)を撮影し、専用フォームへ必要事項を入力すると、抽選でキッズボールテントがあたる。12月3日10:00 から2025年4月1日9:59までの領収書が対象で、応募期間は12月3日10:00から2025年4月8日23:59まで。

また、キャンペーン期間中に松屋公式Xをフォロー、対象の投稿をリポストすると、パウ・パトロール公式グッズが当たる抽選に参加できる。キャンペーン期間は12月3日10時から12月15日(日)23時59分まで。

(C)2024 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.