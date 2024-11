「大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年」ベスト＆インスト作品集2作同時発売決定

大滝詠一が設立した自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」の50周年記念第1弾として、2025年3月21日にリリースされる2作品の情報が発表された。

関連記事:サブスク時代を先取りしていた大滝詠一『EACH TIME』、評論家・能地祐子と読み解く

まず、『B-EACH TIME L-ONG 40th Anniversary Edition』がCD2枚組とアナログ盤レコード2枚組で2025年3月21日に発売される。本作は、40年前の1985年6月1日に発表された自身初のベストアルバムで、1981年の歴史的名盤『A LONG VACATION』から1984年のオリジナルアルバムとしては最終作である『EACH TIME』までの夏を意識した作品と新曲で構成されており、それぞれ楽曲の頭にストリングスの前奏が加えられるという、大滝詠一らしい、一捻り入った単なるベスト盤では終わらないコンセプチュアルな作品となっている。

CDのDisc-1にはオリジナル盤の最新リマスタリング音源を収録。Disc-2には1984年6月にプロモーション・オンリーで発表されたカセットテープ『Summertime, Each time 84』の音源が収録される。これはストリングス作品とヴォーカル楽曲を交互にノンストップに繋いだメドレーで、『B-EACH TIME L-ONG』のアイデアの元になった非常に貴重なコンテンツ。当時、店頭演奏用にカセットテープのみで配布されたものなので、その場にいた一部のお客さんしか聴いたことのない幻の音源が、やっと日の目を見ることとなった。

なお、『B-EACH TIME L-ONG 40th Anniversary Edition』は2枚組アナログレ盤コードも同時リリースされる。1985年の発売当時はまだまだアナログ盤レコードが一般的な主流商品だった。そんな時代の最中、開発されたばかりのCDとカセットテープのみというスタイルで意図的にリリースされた先進性の高い作品で、大滝詠一のソロアルバム中、唯一アナログ盤が存在していなかったが、40年の時を経てついに待望のレコード化となった。

また、同日にはストリングス/オーケストラによるインストゥルメンタル作品集『Complete NIAGARA SONG BOOK』も同時リリースされる。今作はCD3枚組で、Disc-1には未発表音源をメインに構成された新作『NIAGARA SONG BOOK 3』全10曲を収録。Disc-2には1982年に発表されたNIAGARA FALL OF SOUND ORCHESTRAL名義によるインストゥルメンタル・アルバム『NIAGARA SONG BOOK 1』と1984年の『NIAGARA SONG BOOK 2』との2作品をカップリング。そして、Disc-3には貴重な未発表音源や大滝のラジオトークを収録したスペシャル・ディスク『NIAGARA SONG BOOK RARITIES』がセットされ、大滝詠一の代表曲の数々を清涼感のある多様な音楽性で楽しむことができる資料性にも富んだ正にコンプリートといえるCD3枚組パッケージに仕上がっている。

『Complete NIAGARA SONG BOOK』のジャケットデザインは新たに制作される予定で、『NIAGARA SONG BOOK1』のジャケットでは永井博氏のイラストが、『NIAGARA SONG BOOK2』のジャケットでは河田久雄氏のイラストが使用されており、最新作のアートワークデザインも注目となる。

<リリース情報>

『B-EACH TIME L-ONG 40th Anniversary Edition』

発売日:2025年3月21日(金)

販売開始日:2025年3月18日(火)

【完全生産限定盤】

12インチアナログレコード[2枚組・重量盤]

SRJL 1166~1167

6,100円(税込)/ 5,545円(税抜)

国内最高峰のSony Music Studios Tokyoによる2025年最新カッティング

※B2サイズポスター封入

(12インチレコード収録曲)

Side-1(A)

1. カナリア諸島にて ex. from the album ”A LONG VACATION”

2. オリーブの午后 ex. from the album ”NIAGARA TRIANGLE”

3. 夏のペーパーバック ex. from the album ”EACH TIME”

Side-2(B)

1. 恋するカレン ex. from the album ”A LONG VACATION”

2. 白い港 ex. from the album ”NIAGARA TRIANGLE VOL.2”

3. ペパーミント・ブルー ex. from the album ”EACH TIME”

Side-3(C)

1. 雨のウェンズデイ ex. from the album ”A LONG VACATION”

2. Water Color ex. from the album ”NIAGARA TRIANGLE VOL.2”

3. 銀色のジェット ex. from the album ”EACH TIME”

Side-4(D)

1. Velvet Motel ex. from the album ”A LONG VACATION”

2. Bachelor Girl ex. from the album ”B-EACH TIME L-ONG”

3. 夢で逢えたら (Instrumental) ex. from the album ”NIAGARA SONG BOOK”

【通常盤CD】

[CD2枚組]

SRCL 13100~13101

3,960円(税込)/ 3,600円(税抜)

(CD収録曲)

Disc-1

1. カナリア諸島にて ex. from the album ”A LONG VACATION”

2. オリーブの午后 ex. from the album ”NIAGARA TRIANGLE”

3. 夏のペーパーバック ex. from the album ”EACH TIME”

4. 恋するカレン ex. from the album ”A LONG VACATION”

5. 白い港 ex. from the album ”NIAGARA TRIANGLE VOL.2”

6. ペパーミント・ブルー ex. from the album ”EACH TIME”

7. 雨のウェンズデイ ex. from the album ”A LONG VACATION”

8. Water Color ex. from the album ”NIAGARA TRIANGLE VOL.2”

9. 銀色のジェット ex. from the album ”EACH TIME”

10. Velvet Motel ex. from the album ”A LONG VACATION”

11. Bachelor Girl ex. from the album ”B-EACH TIME L-ONG”

12. 夢で逢えたら (Instrumental) ex. from the album ”NIAGARA SONG BOOK”

Disc-2

Niagara Memory, Melody, Medley

”Summertime, Each time 84”

SIDE A「オリーブ諸島のペーパーバックSummer Motelのスケッチ×4のナックルボールの昼の夢」

1. オリーブの午后

2. カナリア諸島にて

3. 夏のペーパーバック

4. Summer Breeze~Velvet Motel~木の葉のスケッチ~Summer Breeze

5. FUN×4

6. 恋のナックルボール

7. 真夏の昼の夢

SIDE B「雨のジェットColorの中の恋するペパーミントの夢で逢えたら」

8. 雨のウェンズデイ~銀色のジェット~雨のウェンズデイ

9. Water Color

10. ガラス壜の中の船

11. 恋するカレン

12. ペパーミント・ブルー

13. 夢で逢えたら

ご予約はコチラ:https://otakieiichi.lnk.to/B-EACH_TIME_L-ONG_40th_PKG

『Complete NIAGARA SONG BOOK』

発売日:2025年3月21日(金)

販売開始日:2025年3月18日(火)

【通常盤CD】

[CD3枚組]

SRCL-13110〜13112

5,940円(税込)/ 5,400円(税抜)

※初回仕様には『NIAGARA SONG BOOK』『NIAGARA SONG BOOK 2』デザインB3サイズポスター2枚封入

(CD収録曲)

Disc-1『NIAGARA SONG BOOK 3』

1. Niagara Moon

2. 白い港

3. Dream Boy

4. ガラスの入江

5. Tシャツに口紅

6. Bachelor Girl

7. うれしい予感

8. 幸せな結末

9. 恋するふたり

10. Niagara Moon (Reprise)

Disc-2『NIAGARA SONG BOOK & NIAGARA SONG BOOK 2』

1. オリーブの午后

2. Summer Breeze

3. 恋するカレン

4. Water Color

5. カナリア諸島にて

6. 雨のウェンズデイ

7. 青空のように

8. FUN×4

9. 君は天然色

10. 夢で逢えたら

11. 夏のペーパーバック

12. 恋のナックルボール

13. ペパーミント・ブルー

14. 木の葉のスケッチ

15. 真夏の昼の夢

16. 魔法の瞳

17. ガラス壜の中の船

18. 銀色のジェット

19. レイクサイドストーリー

20. 夏のペーパーバック (Reprise)

Disc-3『NIAGARA SONG BOOK RARITIES』

1. ラジオ:スピーチ・バルーン「ナイアガラ・インストゥルメンタル・コレクション」

2. てぬぐいバージョン Medley

ペパーミント・ブルー(てぬぐいバージョン)

恋のナックルボール(てぬぐいバージョン)

木の葉のスケッチ(てぬぐいバージョン)

ガラス壜の中の船(てぬぐいバージョン)

夏のペーパーバック(てぬぐいバージョン)

レイクサイド ストーリー(てぬぐいバージョン)

魔法の瞳(てぬぐいバージョン)

Dream Boy(てぬぐいバージョン)

3. Tシャツに口紅(アカペラバージョン)

4. ペパーミント・ブルー(アカペラバージョン)

5. 夏のペーパーバック(アカペラバージョン)

6. レイクサイドストーリー (アカペラバージョン)

7. 魔法の瞳(アカペラバージョン)

ご予約はコチラ:https://otakieiichi.lnk.to/Complete_NIAGARASONGBOOK_PKG

NIAGARA公式サイト http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/