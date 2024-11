山梨県のほぼ中央に位置する甲府市(こうふし)は、北に八ヶ岳、南に富士山、西に南アルプス連峰と雄大な山々を望む、南北に長いまち。素晴らしい自然に恵まれており、キャンプやBBQ、散策など、気軽に自然を楽しめます。

盆地特有の気候を活かしたぶどう、いちご、桃などの果物栽培も盛んで、「日本ワイン発祥の地」でもあります。ほうとうや甲府鳥もつ煮などの魅力的なグルメも多彩!

また古来、水晶産地であったことがきっかけで、宝石の研磨、貴金属加工、水晶美術彫刻の技術が発達し、世界的にも珍しい宝飾品の集積産地で「宝石のまち甲府」とも称されています。400年以上伝わる甲州印伝も受け継がれており、職人の技術が光る特産品が豊富です。

今回紹介するのは、そんな甲府市で開催中のイベント「甲府市×ハローキティ きらめきスタンプラリー」。「甲府ふるさと大使 ハローキティ」と一緒に、甲府市内や山梨県内外の観光スポットを巡るスタンプラリーです。一体どのようなものなのでしょうか。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベント「甲府市×ハローキティ きらめきスタンプラリー」と、甲府市のふるさと納税返礼品を紹介していきます。

「甲府市×ハローキティ きらめきスタンプラリー」は、「甲府ふるさと大使 ハローキティ」と一緒に、甲府市内や山梨県内外の観光スポットを巡るスタンプラリーです。

甲府市内にあるスポットのスタンプを8個集めてオリジナルマグカップなど、スタンプの数に応じてオリジナルグッズが先着でプレゼントされます。パンフレットは甲府市観光案内所、イベント関連施設、甲府市役所、その他甲府市内の観光関連施設などでもらえます。

また「風土記の丘農産物直売所」のレストランでは、スタンプラリー関連企画として限定のコラボメニューが販売されるのだそう!

※期間:令和6年9月13日(金)〜12月27日(金)

甲府市の担当者によると「ハローキティと一緒に市内を周遊していただき、甲府市の魅力に触れていただきたい」という思いで本事業が決定したとのこと。

昨年度もハローキティをメインキャラクターとしてスタンプラリーを実施し、関連企画も含めると女性やファミリー層を中心に6,325人と、多くの参加があったそうです。

また、普段の観光ではなかなか足を運ばない隠れた名所にもスタンプスポットを設置。甲府を飛び出し、甲府市内だけでなく市外観光関連施設などを周遊し、「寒い季節に、温かい思い出を作っていただきたい」との思いも込められているのだとか。

「甲府ふるさと大使 ハローキティ」のぬいぐるみや指輪がもらえる返礼品を紹介します。

「宝石のまち甲府」をイメージした宝石をあしらったリボンが特徴! ハローキティのぬいぐるみです。富士山の形をしたポシェットは、小さな宝石などの小物を入れることができます。寄附者から「クリスマスに娘にプレゼントしました。『宝石キティちゃん』と言いながらとても気に入っていて、お出かけ先にも連れて行っています」との声が届いているのだそう。

・提供事業者:有限会社太田貿易

・山梨県甲府市住吉5丁目3-1

・内容量:Pt900指輪(鏡面仕上)1本(原材料 Pt900、天然ダイヤモンド)、リングケース(リボンを巻いた状態で届きます)、ショッピングバッグ、保証書

・寄附金額:84万4,000円

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L651449