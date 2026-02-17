大阪府の南部に位置する阪南市(はんなんし)は、北は大阪湾に面し、南は和泉山脈と接しているまち。市街地や住宅地を囲むように波静かな海と緑豊かな山林が近接しており、海・山を中心とした自然環境に恵まれています。

今回は、そんな阪南市への移住の魅力や、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

ちょうどいい! 安心! のびのび! 阪南市の魅力について

海と山が近くのんびりとした時間の中で生活を営みつつ、関西空港には約20分、都心なんばには約40分でアクセスできる便利さを兼ね備えた、大人も子どもも暮らしやすい阪南市。

海が大きく見え反対を向くと山が見える贅沢な「箱作(はこつくり)エリア」、海が近い「尾崎エリア」、山川に住みながらも海を感じることができる「阪南スカイタウンエリア」があり、それぞれの魅力を楽しむことができます。

子育て支援も充実しており、離乳食講習会やぱくぱく幼児食教室が開催されるなど地域活動が盛んで、安心して子育てができるのも特徴です。

商業施設や病院、公園など、生活環境が充実しているのも魅力! 児童遊園及び都市公園をはじめ、「せんなん里海公園」「わんぱく王国」といった親子で満喫できるスポットもあります。

また、日本酒や牛肉のほか、西鳥取漁港や下荘漁港などでは牡蠣をはじめ新鮮な海産物を購入できたり味わえたりと、おいしいグルメを堪能できるのもうれしいポイントです。

自治体からのメッセージ

まだ知られていない魅力が、阪南にはたくさんあります。四季を楽しめる自然とイベント、暮らしやすい環境、牡蠣や日本酒、牛肉などの特産品。知れば知るほど好きになるまち、阪南。この機会に、あなたも阪南ファンになってみませんか。

阪南市のふるさと納税返礼品について

阪南市の中でも人気抜群の返礼品「黒毛和牛のハンバーグ」を紹介します。

【A4～A5ランクの黒毛和牛100% 】ハンバーグ 120g×5個(計600g)

・提供事業者：株式会社REVE 肉の心笑

・内容量：120g×5個(計600g)

・寄附金額：5,000円

A4～A5ランク黒毛和牛100% のハンバーグです。手ごね成形でふんわり、黒毛和牛のコクと甘い脂を活かしたとってもジューシーな味わいが特徴。下味がしっかりしているのでソースなしでも満足でき、お弁当や忙しい日の一品などにも便利です。

今回は大阪府阪南市への移住の魅力と、人気の返礼品を紹介しました。海と山が近く、美しい大自然を堪能しながら生活環境も充実している阪南市。秋祭りや産業フェアなどのイベントも多彩で、公園や遊び場も充実しており安心して子育てができそうなのもうれしいです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者