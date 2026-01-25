北海道最北のまち・稚内市(わっかないし)は、宗谷海峡をはさんで東はオホーツク海、西は日本海に面し、利尻礼文サロベツ国立公園をはじめとする豊かな自然が広がるまち。サハリンへの玄関口でもあり、市内のあちこちに先人たちの歴史物語があります。

今回は、稚内市で開催する歴史あるイベント「JAPAN CUP 2026 第40回全国犬ぞり稚内大会」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

犬たちの甲子園! 「JAPAN CUP 2026 第40回全国犬ぞり稚内大会」について

JAPAN CUP 2026 第40回全国犬ぞり稚内大会

・開催日時：2026年2月21日(土)・22日(日)10時～15時

・開催場所：稚内市大沼特設会場

・アクセス：【車】JR稚内駅から約20分、稚内空港から約10分

稚内市の中でも歴史ある「JAPAN CUP 全国犬ぞり稚内大会」は、今年で40回目を迎えます。

“犬たちの甲子園”とも呼ばれ、全国から参加者が集い、迫力のあるレースが繰り広げられます。映画「南極物語」で知られるタロとジロが稚内市に贈られたことがきっかけで開催されるようになった大会なのだそう。

競技種目は、2頭引レースや3頭引レース、犬の頭数上限がないオープンレース、1kmをスキーで走行するスキージョアリングなどバラエティー豊か! 人犬一体の見事な様子は、観客を興奮の渦に巻き込むほどの盛り上がりを見せます。愛犬と一緒に参加できる体験企画も毎年人気なのだとか。

その他イベントや地元グルメも楽しめ、稚内市の寒い冬を熱く過ごせること間違いなしのイベントです。

自治体からのメッセージ

「犬たちの甲子園」とも呼ばれる、全国犬ぞり稚内大会が今年も稚内で開催されます。迫力満点のレースをぜひ現地でご覧ください。

稚内市のふるさと納税返礼品について

稚内市の返礼品の中でも隠れた名品! 「じゃがいも焼酎 勇知」、「天然海藻の銀杏草」を紹介します。

じゃがいも焼酎 勇知 720ml

・提供事業者：稚内丸善株式会社

・内容量：1本

・寄附金額：9,500円

幻のじゃがいも「稚内産勇知いも」を使い、友好都市の鹿児島県枕崎市の歴史ある酒造「薩摩酒造」が醸造したじゃがいも焼酎「勇知」です。勇知いもの香りと淡麗な口当たり、ほっこりとした余韻を楽しめます。

天然海藻の銀杏草

・提供事業者：宗谷の海鮮グルメ 北うま

・内容量：銀杏草(稚内産)100g×3パック

・寄附金額：1万1,500円

「仏の耳」とも呼ばれる高級天然海藻で、コリコリした食感を楽しんでもよし! 一晩鍋に浸したお味噌汁はとろみがついて、それもまた絶品です。酢醤油で和えたり、天ぷらにしたりして味わうのもおすすめなのだとか!

今回は北海道稚内市のイベント「JAPAN CUP 2026 第40回全国犬ぞり稚内大会」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。犬たちと人が一体となって雪原を駆けまわる迫力のレースを楽しめる犬ぞり大会です。応援する側も興奮し、熱くなること間違いなし! 気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者