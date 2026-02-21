高知県佐川町(さかわちょう)は、豊かな山林と田園が織りなす美しい景色が広がるまち。自然環境を活かした農業を生業としており、米や果樹など多彩な農産物が収穫できます。植物学者・牧野富太郎氏などさまざまな分野の文教人を多く輩出しているのも特徴。

今回は、佐川町で毎年1月10日に開催されるイベント「えびす祭り」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

100人以上が練り歩く! 「えびす祭り」について

えびす祭り

・開催日時：令和8年1月10日(土)

・開催場所：佐川町内

・アクセス：JR佐川駅

昭和49年に佐川商工会が、佐川バイパス開通記念として恵美須(えびす)神社に御神幸(おなばれ)を初奉納したことがきっかけで始まった「えびす祭り」。翌年からは、商売繁盛や家内安全などを願い“毎年「1月10日」に行う”こととされ、現在も続いています。

恵美須神社で神事を行った後、町内の園児や高校生、仮装をした人など100人以上が参加し、子ども神輿(みこし)や福娘の花車、仮装行列が賑やかに町内を練り歩きました。

毎年、佐川町の町長も宮司として参加しています。お祭りの最後には福餅投げを実施! 参加者の笑顔があふれるお祭りとなりました。

自治体からのメッセージ

えびす祭りは、毎年1月10日に商売繁盛や家内安全、五穀豊穣を願い、長きにわたり佐川町の皆さまに大切に受け継がれてきた、地域を代表する伝統行事です。機会がありましたら、ぜひ佐川の活気あふれる行列を現地で体感してみてください。

佐川町のふるさと納税返礼品について

佐川町内の商店街にあるお店が提供する返礼品を紹介します。

大正二年創業のうなぎ専門店「大正軒」の蒲焼 約200g

・提供事業者：大正軒

・内容量：特大1尾 約200g

・寄附金額：1万9,000円

創業大正二年の老舗うなぎ専門店「大正軒」のうなぎの蒲焼です。食べ応えのある肉厚でプリプリとしたうなぎの身と、創業当時から継ぎ足した秘伝のタレが絶妙に絡み合う絶品の蒲焼を自宅で楽しめます。

司牡丹酒造【きび焼酎】大古酒 20度 30年熟成 数量限定 限定品 500ml×2本

・提供事業者：有限会社坂本商店

・内容量：500ml×2本

・寄附金額：1万4,000円

1991年に蒸留されたお酒で、全国でも数店舗しか取り扱いがない30年以上の大古酒です。長期熟成・貯蔵によりアルコールの角が取れ、非常にまろやかで口当たりが良いきび焼酎を味わえます。

今回は高知県佐川町のイベント「えびす祭り」と、返礼品を紹介しました。昭和49年から長く続くお祭りは、町民はもちろん町外の人も楽しめる、まちを代表するイベントです。100人以上が町内を練り歩く「おなばれ」では、参加者の皆さんが楽しそうに歩いていたのが印象的です。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者