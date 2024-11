秋といえば文化祭シーズン。東京・池袋にあるサンシャインシティでも、11月1・2・3日の三日間、激アツな「ガシャポン」の文化祭が開催されている。

バンダイが展開するカプセルトイブランド「ガシャポン」を楽しみつくす「ガシャポン文化祭2024 ~見る! 回す! 遊ぶ! 叫ぶ!~」の様子をレポートしていこう。

懐かしアイテムから最新商品までズラリ!

「文化祭」をコンセプトとした「ガシャポン文化祭」は、「ガシャポン」にまつわる展示や縁日、ワークショップなど、まるで本物の文化祭のよう。まずは入口にある「フラットガシャポン」をガシャっと回して文化祭のしおりとクリアファイルを受け取ろう。

そしてガシャポンといえば、斎藤工さん演じる「ガシャポン先生」。先生による文化祭の見どころを説明する特別授業も見逃せないコンテンツだ。

ガシャポン文化祭は大きく3つのエリアに分かれている。「教室エリア」ではガシャポンの歴史や最新アイテムの展示、「校庭エリア」では来場者が参加して楽しむ「ガシャウトグランプリ」や縁日、ワークショップの開催、そして「廊下エリア」ではグッズが買える購買部と、エリアによってさまざまな楽しみ方ができる。

フロアマップ

「教室エリア」一番の見どころは、懐かしの平成レトロなガシャポンが一堂に会する「平成レトロ」コーナー。「たまごっち」をはじめ、「プリキュア」「カードキャプターさくら」「オシャレ魔女 ラブ and ベリー」といった人気キャラはもちろんのこと、「LOVEBOAT」「ROSE FAN FAN」などブランドコラボや、「プレイステーション」や「ミニディスク(MD)」のミニチュアも。

懐かしすぎる……! とエモさに震えつつ、ガシャポンの扱うジャンルの広さに驚くだろう。

ほかにも歴代のマシンを展示しているガシャポンの歴史や、今年の夏に登場した「90mmカプセル」の新商品の先行公開、オリジナルシリーズの初お披露目にも注目したい。ガシャポンのオリジナルシリーズに新たに加わる、スイーツに感染するウイルスのフィギュアコレクション「VIRUSWEETS(ウイルスイーツ)」や、カプセルから変形してガーディアン形態になる機械獣「カプセルガーディアン」といった新作は、今後の展開も楽しみだ。

さらに進んだ先にある「校庭エリア」では、来場者が参加して楽しむイベントを実施。大きな声で「ガシャポン!」と叫んで声量の大きさを測って競う「ガシャウトグランプリ」も開催されている。

ちなみに「ガシャポン」の「ポ」を強く発声するのがコツだそう。参加特典で「ガシャウトグランプリステッカー」がもらえるほか、当日のハイスコアを更新すると、本物のガシャポンの1/2サイズのガシャポンマシン「ガシャポンマシントライ」がプレゼントされるので、奮ってガシャポン愛を叫びたい。

ほかにも「未来のガシャポン」をテーマに、商品のアイデアを募集する「第2回 ガシャポン ドリームコンテスト」中間ノミネート作品の掲出や、場内を回りながらクイズを解いてスタンプを集める「ガシャポン 文化祭2024クイズスタンプラリー」、ガシャポンと撮って楽しむ「ガシャ撮り」のコツを学ぶワークショップなど、遊んで、見て、叫んでと様々なかたちでガシャポンを楽しめるイベントだ。

「ガシャポン文化祭」の開催は、11月3日まで。文化祭でガシャポンの魅力を思う存分味わった後は、同じくサンシャインシティのワールドインポートマートビル3Fにある「ガシャポンのデパート池袋総本店」で、気になるガシャポンをガシャっと回してみるのも楽しそうだ。

「ガシャポン文化祭2024 ~見る! 回す! 遊ぶ! 叫ぶ!~」開催概要

開催日時:2024年11月1日(金)~3日(日)

入場時間:1日(金)14時~19時(最終入場 18:30)、2日(土)10時~19時(最終入場 18:30)、3日(日)10時~18時(最終入場 17:30)

会場:池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル4F展示ホールB

(〒170-8630 東京都豊島区東池袋3丁目1−4 サンシャインシティ)

