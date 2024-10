バンダイ ベンダー事業部は、シュゼット・ホールディングスが展開する「アンリ・シャルパンティエ」の洋菓子たちをミニチュアチャームにした「アンリ・シャルパンティエ-Henri Charpentier- ダブルチャームコレクション」(1回300 円、全6種)を10月第4週より、全国のに設置されたガシャポン自販機シリーズにて発売する。

アンリ・シャルパンティエ-Henri Charpentier- ダブルチャームコレクション

同商品は、シュゼット・ホールディングスが展開する「アンリ・シャルパンティエ」の洋菓子たちを全高約15~35mmサイズ(ボールチェーンの穴を含まず)で再現したミニチュアチャーム。

ラインナップは全6種で、世界で最も売れた(※1)フィナンシェを「フィナンシェ(5個入りパッケージ)」と「フィナンシェ(金塊パッケージ)」でミニチュア化。フィナンシェは形状は勿論のこと、本物そっくりな焼き色の再現にもこだわり、彩色を施した。

人気商品である「ザ・ショートケーキ」、二郎(にろう)いちごを使用した「兵庫県五國豊穣アイス(神戸二郎いちご)」、ハートの形状が特徴的な「クール・ルージュ」、ひと口サイズのクッキーの詰め合せで人気の「プティ・タ・プティ」にはアンリ・シャルパンティエのロゴチャームが付いている。

また、「プティ・タ・プティ」はフタが開くギミック付き。フタを開けると、ひと口サイズのクッキーの詰め合わせと、エッフェル塔をイメージしたピックが現れる。

(※1)2019年10月1日~2020年9月30日のプレーンフィナンシェ販売金額。イプソス調べ(2021年に直近年度の調査を実施)。

「アンリ・シャルパンティエ-Henri Charpentier- ダブルチャームコレクション」は10月第4週から順次発売予定。価格は1回300円。対象年齢は15才以上。全6種。ラインアップは、フィナンシェ(5個入りパッケージ)、フィナンシェ(金塊パッケージ)、ザ・ショートケーキ、兵庫県五國豊穣アイス(神戸二郎いちご)、クール・ルージュ、プティ・タ・プティ。

ディスプレイデザイン

商品サイズは全高約15~35mmサイズ(ボールチェーンの穴を含まず)。商品素材は本体はABS・PVC、シールはPP。

(C)SUZETTE Co. Ltd All Right Reserved.