嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」が、11月5日から11月11日の期間限定で、東京・新宿のルミネ新宿 ルミネ2にてPOP UP SHOPをオープンする。注目の新色や新作が披露され、限定ノベルティも登場する。

今年2回目の開催となる、今回のポップアップショップでは、7月にリリースしたExclusive Collectionの”La Vie en Rose”シリーズより、シックで大人の魅力が溢れる新色ブラックを展開。また、昨年ローブやブランケットを発売し大人気だった”Comfy”シリーズからは「ROSIER Comfy Boyfriend Cardigan」や「ROSIER Comfy Short Pants」「ROSIER Comfy Long Socks」など新作のルームウェアが登場予定だ。

「La Vie en Rose」シリーズに新色ブラックが登場

それでは新色、新作ルームウェアを見ていこう。まず「ROSIER by Her lip to」の人気シリーズ「La Vie en Rose」に、シックなブラックの新色が加わる。

La Vie en Rose Bra / La Vie en Rose Shorts / La Vie en Rose Thong

そしてルームウェア「Comfy」シリーズには「Boyfriend Cardigan」「Short Pants」「Long Socks」などの新作がラインナップされる。

ROSIER Comfy Boyfriend Cardigan / ROSIER Comfy Short Pants

注目のポップアップショップ展開アイテム

さらにポップアップショップでしか手に入らない「Everyday Essential Bra & Shorts」と使いやすいサイズでデイリーに大活躍する「ROSIER Padded Tote」がセットになった「ROSIER Padded Tote Set」が数量限定で登場。また、一定金額以上ご購入者へのノベルティとして「ROSIER Sheer Ribbon Chouchou」が数量限定で用意されている。

ROSIER Padded Tote Set

ROSIER Sheer Ribbon Chouchou