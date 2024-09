日本マクドナルドは、ハッピーセット「プラレール」とハッピーセット「ハローキティ」を、9月13日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。

ハッピーセット「プラレール」は、タカラトミーの鉄道玩具「プラレール」の新幹線、蒸気機関車のほか、「京阪電車13000系きかんしゃトーマス号」、パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」、マクドナルドオリジナルカラーのプラレール鉄道「レッドストリーム」など、全8種類とひみつのおもちゃ1種のラインアップ。

手転がしで遊ぶことができ、複数集めれば他の車両と連結して遊べることはそのままに、 今回は、全車両に楽しい仕掛け(ギミック)を搭載した。

鍵のギミックで走る「E8系新幹線つばさ」や、窓から中をのぞくとキャラクターが見えたり、屋根を開けると運転席を観察できたりする車両は、図形や空間などの認識を高める。また、車両が働く姿を想像し、いろいろな車両が協力する様子を考えることで社会性を育む。

さらに、外箱をスマートフォンで読み取ると、 プラレールのデジタルコンテンツが楽しめる。スマートフォンの画面上を指でなぞってオリジナルのレールを作成すると、スマホをかざした空間にレールが登場。自分で作ったレール上に車両を走らせる遊びが、さらに知的好奇心を刺激するという。

ハッピーセット「ハローキティ」は、サンリオのキャラクター「ハローキティ」デザインのスポーツをテーマにした可愛らしいおもちゃ全8種類とひみつのおもちゃ1種。

第1弾は卓上で遊べるスポーツゲーム、第2弾はスポーツ観戦などで使える応援グッズが登場する。細部にハローキティが隠れており、絵柄はデビュー当初のレトロなデザインのハローキティをモチーフにしている。

ボウリング、バスケットボール、卓球、ゴルフなどのスポーツゲームを体験する遊びを通して、身体を器用に動かす楽しさが学べるという。 また、競技のルールを理解する中で、論理的に考えるようになり、ボールの軌道を予測して試すうちに、図形や空間などの認識を高める遊びができる。さらに、友達や家族と一緒に身体を動かし、応援し合うことで社会性と感情も豊かにするという。

(C) TOMY 「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 アドベンチャーワールド商品化許諾済 京阪電気鉄道株式会社商品化許諾済

(C) 2024 Gullane (Thomas) Limited.

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L648734