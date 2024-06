サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」。ぽっちゃり体型のかわいらしい彼が、毎日どんな風に過ごしているのか気になりませんか?

ポムポムプリンの公式X(@purin_sanrio)で、一日のスケジュールが公開されました。

ぼくの1日〜♪ お昼寝も大事だよね!

(@purin_sanrioより引用)

毎日7時に起きて21時に就寝。三食きっちり食べて、お散歩やお昼寝タイムも。案外、規則正しい生活をしているんですね。

この投稿を見た人からは、「11時間半も寝てるw」「朝一いきなり1時間を超えるプリン体操!!!」「ほとんど寝てると思ってた えらすぎスケジュール」「この生活に憧れるwww」「理想の1日だね〜!!」「毎日投稿写真撮ってくれてありがとうね」といった声が。

驚きの声をはじめ、勉強や仕事、育児に追われている人たちからはうらやむ声が多数寄せられました。執筆時点で9.9万もの"いいね"が寄せられています。

人気者というだけあって、毎日投稿写真の撮影も忘れないポムポムプリン。さすがです! これからの投稿も楽しみですね。

(C) 2022 SANRIO CO., LTD. 著作 サンリオ