乃木坂46井上和「面白いよね～！」先輩・遠藤さくらにオススメされてハマった辻村深月の小説とは？

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。6月6日(木)の放送では、生徒(リスナー)と電話をつないで「読書」について語り合いました。「最近、本を読むことにハマっています。電車の移動中や待ち時間など、本があれば楽しく過ごせるので持ち歩いています。今年はたくさん本を読む1年にしたいです!(19歳)井上:毎月、私宛てのメッセージにご飯に関する話題を送ってくれているリスナーちゃん! いつもありがとう! 今日は電話で直接お話をしてみたいと思います。もしも~し!リスナー:もしも~し!井上:いつもご飯の話をいろいろ送ってくれるけど、今回は本の話ということで。何がきっかけでハマったんですか?リスナー:高校生のときに友達からオススメしてもらった本がすごく面白くて、そこからハマりました。辻村深月(つじむら・みづき)さんの「かがみの孤城」(ポプラ社)という本です!井上:え~!? 私も大好き! 「かがみの孤城」もだけど、辻村深月さんの作品がすごく好き!リスナー:私もです!井上:あら! それこそ、先輩の遠藤さくらさんも辻村深月さんが大好きで、遠藤さんに「ぼくのメジャースプーン」(講談社)っていう本をオススメしてもらって、その次の日に買って読んだの!リスナー:ちょうど今、その本を読んでいます!井上:そうなんだ! 面白いよね~!リスナー:はい!井上:どういうときに本を読んでいるの?リスナー:電車に乗っている途中とか、帰り道に読んでいます。井上:オススメの本はありますか?リスナー:すごくほっこりして温かい気持ちになった本があって、標野凪(しめの・なぎ)さんの「『喫茶ドードー』シリーズ」(双葉社)です!井上:知らなかった! 今度ぜひ読んでみますね! ちなみに、乃木坂46にハマったのは何がきっかけ? いつなのかなってめっちゃ気になって。リスナー:がっつりハマったのは去年の3月ぐらいで、めちゃくちゃハマっちゃいました!井上:うれしい! ちょっとおこがましいかもしれないんですけど……推しを聞いてもいいですか?リスナー:和先生です! 本当に大好きです!井上:ありがとう~! もう、その言葉を聴くだけでうれしくなっちゃう(笑)!井上:最後に何か言い残したことはありますか?リスナー:本当にいつもいろんなことに(真剣に)頑張っている姿を見て、勇気と元気をもらっています。大好きです!井上:ありがとうございます~! たくさんお話を聞かせてくれてありがとうございました! またお話しましょう、バイバ~イ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/