魂ネイションズ公式X(@t_features)は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』よりMETAL ROBOT魂で「ストライクフリーダムガンダム弐式」「インフィニットジャスティスガンダム弐式」「プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット」の商品化を6月8日に発表した。
詳細は6月13日解禁予定とのこと。
——Coming Soon— 魂ネイションズ公式 (@tfeatures) <a href="https://twitter.com/tfeatures/status/1799244981397561471?ref_src=twsrc%5Etfw">June 8, 2024
『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より
METAL ROBOT魂で
☑ストライクフリーダムガンダム弐式
☑インフィニットジャスティスガンダム弐式
☑プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット
商品化決定！
詳細は6月13日(木)解禁予定!!#trobot <a href="https://twitter.com/hashtag/gseed?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#gseed #ガンダムSEED #SEEDFREEDOM pic.twitter.com/r9S3SdVKcG
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