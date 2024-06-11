魂ネイションズ公式X(@t_features)は、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』よりMETAL ROBOT魂で「ストライクフリーダムガンダム弐式」「インフィニットジャスティスガンダム弐式」「プラウドディフェンダー＆エフェクトパーツセット」の商品化を6月8日に発表した。

  • 魂ネイションズ公式X(@t_features)より引用

詳細は6月13日解禁予定とのこと。

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