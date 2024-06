ラジオDJでモデルの山崎あみの1st写真集『Cantabile』(6月26日発売 ワニブックス 3,300円/A4変型 112ページ)の表紙と先行カットが10日、公開された。

inter FM『MUSIClock with THE FIRST TIMES』(毎週月曜~木曜7:00~8:50)にて、メインDJを務める山崎。

初の写真集となる同作は、編集部からの熱烈オファーを受けて実現。初の本格的なグラビア写真集に挑戦している。身長170cmのスタイルを活かし、水着やランジェリーを含む様々なシチュエーションで撮影され、恋人との温泉旅行を楽しむようなかわいらしい姿や、美脚を前面に押し出したセクシーなカットなどが収められている。親しみやすい笑顔はもちろん、今まで見たことのないカッコよさや“美脚すぎる”カットも収録される。

■山崎あみ1st写真集『Cantabile』表紙&先行カット

今回公開されたのは、表紙と先行カット2点。表紙には美しいバストを披露したカットが採用され、先行カットでもスラリとした美脚や抜群のスタイルを見せている。

また、発売記念イベントの開催も決定。6月29日に対面お渡し会(13:00~ HMV&BOOKS SHIBUYA)とオンラインサイン会(17:00~ YouTube配信)が行われる。

撮影:西條彰仁