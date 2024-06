乃木坂46井上和「意味が素敵すぎませんか!?」リスナーから届いた“珍しい名前当てクイズ”に挑戦！

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。6月5日(水)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた「名前の読み方」に関するクイズに挑戦しました。井上:生徒の皆さんから届いた珍しい名前や名字をもとに、乃木坂LOCKS!の職員さんがクイズを作成。私がそのクイズに挑戦していきます!ちなみに、この授業は過去に2回開催していて6名の名前当てクイズに挑戦しましたが、1勝5敗らしいです(苦笑)。全然当ててあげられていないのよ!それぐらいの難問を送ってくださるので、毎回すごく楽しみです! ぜひ一緒に考えてみてください!「“愛智”でなんと読む?」井上:愛って「愛(め)でる」とかに使いますよね? だから“め”な気がする。めも……めと……“めと”さんってありそうじゃない!?――ブブッ(不正解)井上:そうだよね……ちょっと答えを見てみましょう。「正解は“愛智(なるとも)”です。クラス替えのときに毎回、先生から名前の読み方を聞かれます(笑)。名前の意味は2つあり、1つ目が『“愛”は、見えないものを見えるようになってほしい。“智”は、知識を身に付けてほしい』という意味、2つ目が『たくさんの人に愛されて、愛を返せる人間になってほしい』という意味です!」井上:意味が素敵すぎませんか!? 愛は見えない……たしかに! 愛って形じゃないですもんね。お名前も素敵だし、こうやって(名前の理由を鮮明に)書いてくれているってことは、親からもらった名前をすごく大切にしているってことじゃない? それがすごく素敵! ありがとうございます!「“希笑”で何と読む?」井上:“きしょう”じゃないですか? 違うかな? ちょっと安直かもしれないけど“きしょう”さん!――ブブッ(不正解)井上:あー、違いますよね……。「私の名前は“希笑(のえ)”と読みます! 幼稚園教諭をしていた母が『教え子にいない名前をつけたい』という思いから、この名前をつけてくれました。実は私は双子の姉で、妹の名前にも“希”という字が入っています。かわいい名前をつけてくれた両親に感謝です」井上:そうなんだ! 個人的に“笑”っていう字がお名前に入っている人がめっちゃ好きで! しかも“のえちゃん”ってめっちゃかわいい響き! だけど、また読めませんでした……難しかったぁ。ありがとうございました!「“琥大”で何と読む?」井上:もうさ、私は漢字が弱すぎてさ……琥って“こ”以外になんて読むの!? こ、こここ、大きい……わからない!“こだい”さん?――ブブッ(不正解)井上:ですよね(苦笑)。なんて読むんだろう? めっちゃ気になる!「僕の名前は“琥大(こお)”って言います! 初対面の人で、この名前を一発でわかった人は、これまで1人もいませんが、にゃぎさんに当ててもらえたらうれしいです! 読めましたか~?」井上:そっか~! さっき自分で“大(おお)きい”って言ってたのに“だい”って読んじゃった、ごめんね~。私「琥」の字がすごく好き! 「琥珀」っていう字も好きだし、響きもかわいいいし、いいな~!ということで、今回も3人の生徒さんの名前当てクイズに挑戦していきましたけど、難しかった~。この企画をやるたびに思うけど、世の中には素敵な名前が溢れているなって思います。すごく楽しくて大好きな企画です! 送ってくださった皆さん、ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/