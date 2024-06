<応募〆:7/7>

映画『マッドマックス:フュリオサ』(公開中)のオリジナルグッズ、フュリオサをイメージしたスヌードを、5名様にプレゼントします。

映画の世界観を意識した色味で、劇中、フュリオサも砂漠の砂嵐から顔を守るために使用していたスヌードをイメージしたグッズ。冬用の防寒グッズではなく、熱さや砂埃から口と鼻を覆うための薄手の素材でできているスヌード。

映画『マッドマックス:フュリオサ』情報

世界崩壊から45年。バイカー軍団に連れ去られ、すべてを奪われた若きフュリオサは故郷への帰還を誓い、MADな世界(マッドワールド)に対峙する——巨大なバイカー軍団、その頂点ディメンタス将軍はかわいい熊の人形を引っさげ改造バイクで絶叫し、さらには、白塗りの兵隊ウォーボーイズたちが神と崇めるイモータン・ジョーは鉄壁の要塞を牛耳り、互いが覇権を争っていた。生き残れるのは狂った奴だけ。怒りの戦士フュリオサよ、復讐のエンジンを鳴らせ!

主人公フュリオサを演じるのは、ハリウッド最旬の俳優として熱い視線を集めるアニャ・テイラー=ジョイ。対する宿敵ディメンタス将軍役には、『マイティ・ソー』シリーズでおなじみのクリス・ヘムズワース。注目の豪華スター俳優の初共演にして、2人史上最も“怒れる”演技からも目が離せない。

(C) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

応募要項

■応募期間:2024年7月7日23:59まで

■当選人数:5名様



応募方法

1.マイナビニュースエンタメch公式X(Twitter)をフォロー

2.応募ポスト(ツイート)をリポスト(RT)

当選者には応募締め切り後、マイナビニュースエンタメch公式X(Twitter)からダイレクトメッセージにて、送付先情報(送付先住所、受取人氏名、電話番号)を伺います。 ※ダイレクトメッセージ送信後48時間以内にご連絡のない場合や、フォローを外された場合(その場合ダイレクトメッセージを送付できません)は当選を無効とさせていただきます。

キャンペーン規約

発送は日本国内に限らせていただきます。



抽選状況へのお問い合わせについては、ご対応しかねますので予めご了承ください。



第三者への転売、オークションへの出品は固くお断りします。



商品の不具合、破損に関する責任は一切負いかねます。

個人情報取扱いについてのご注意

応募にあたって以下を必ずお読みください。応募には以下の「個人情報取り扱いについて」に同意いただく必要があります。「個人情報取扱いについて」に同意いただけない場合はプレゼントキャンペーン選定の対象となりません。

「個人情報の取扱いについて」

株式会社マイナビ(以下「弊社」といいます) は、ご応募いただいたお客さまの個人情報の管理に細心の注意を払い、これを適正に取り扱います。

A.個人情報の利用目的

当選の際にいただいたお客さまの名前、ご住所などの個人情報(その他ご記入いただいた内容のうち個人情報に該当するものを含む)は、弊社からの商品の発送手続き及びその事務連絡にのみ活用させていただきます。

B.個人情報保護管理者(代理人)

株式会社 マイナビ コンテンツメディア事業本部 ホビーエンタメ編集統括部 編集統括部長 news-enter-personal_data@mynavi.jp

C.個人情報の第三者への開示

法令等に基づく正当な理由がある場合を除き お客さまの同意なく目的外での利用及び第三者への提供は行いません。

D.個人情報ご提供の任意性について

当選賞品が、配送が必要な品物の場合、専用フォームにて個人情報(氏名、現住所、電話番号などの取得項目を記載) のご連絡が必須となります。 同意いただけない場合、弊社からの賞品の発送手続きができませんので予めご了承ください。

E.個人情報の開示等について

本件でご提供いただいた個人情報に関する問い合わせにつきましては下記へご連絡ください。

マイナビニュースエンタメ X(Twitter)キャンペーン運営事務局

news-enter-personal_data@mynavi.jp