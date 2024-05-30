諫山創原作による舞台「『進撃の巨人』-the Musical-」の初の海外公演が決定。「ATTACK on TITAN: The Musical」として、10月11日から13日までアメリカ合衆国・ニューヨークのNew York City Centerで上演される。

2023年1月に大阪と東京で上演された「『進撃の巨人』-the Musical-」。ニューヨーク公演では日本での初演に引き続き、演出を植木豪、エレン・イェーガー役を岡宮来夢、ミカサ・アッカーマン役を高月彩良、アルミン・アルレルト役を小西詠斗、リヴァイ役を松田凌、エルヴィン・スミス役を大野拓朗が務める。またジャン・キルシュタイン役で松田昇大、コニー・スプリンガー役で高橋祐理が新たに参加。Blade Attackersにも新たな面々が加わっている。ニューヨーク公演の決定にあたり、諫山のコメントとトレーラー映像が到着した。

諫山創（原作者）コメント

東京公演を見た時、舞台の迫力に圧倒されました。ミュージカルという表現方法が『進撃の巨人』という作品にぴったりだと思いました。演者さんのアクションと歌が、原作ともアニメとも一味違う新しい『進撃の巨人』にしてくれています。

とても素晴らしい舞台に仕上げていただきましたので、早くニューヨークの皆さんにも見ていただきたいです。公演開始を楽しみにしていただければと思います。

「ATTACK on TITAN: The Musical」

日程：2024年10月11日（金）～13日（日）

場所：アメリカ合衆国 New York City Center

スタッフ

原作：諫山創「進撃の巨人」（別冊少年マガジン／講談社）

演出：植木豪

脚本：畑雅文

音楽監督：KEN THE 390

作詞：三浦香

主催：「進撃の巨人」-the Musical-製作委員会

キャスト

エレン・イェーガー：岡宮来夢

ミカサ・アッカーマン：高月彩良

アルミン・アルレルト：小西詠斗

ジャン・キルシュタイン：松田昇大

マルコ・ボット：泰江和明

コニー・スプリンガー：高橋祐理

サシャ・ブラウス：星波

ハンネス：村田充

キース・シャーディス：林野健志

ディモ・リーブス：冨田昌則

カルラ・イェーガー：舞羽美海

グリシャ・イェーガー：唐橋充

ハンジ・ゾエ：立道梨緒奈

リヴァイ：松田凌

エルヴィン・スミス：大野拓朗

Blade Attackers：Toyotaka、RYO、gash!、SHINSUKE、HILOMU、Dolton、KENTA、GeN、KIMUTAKU、下尾浩章、横田遼、橋渡竜馬、和田三四郎、中西彩加、安川摩吏紗、松本ユキ子、陸、NONN、河島樹来、加藤貴彦

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