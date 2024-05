BABYMETAL主催の音楽フェス「FOX_FEST」が5月25、26日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催され、2日を通して約3万人を動員。この記事では2日目の模様をレポートする。

国内外で活躍する個性派が集結

このイベントにはBABYMETALをはじめ、彼女たちとのコラボ曲「RATATATA」を発表したばかりのドイツのエレクトロコアバンド・Electric Callboy、ギタリスト2名がBABYMETALの楽曲「Brand New Day」のレコーディングに参加したことのあるアメリカのインストゥルメンタルプログレッシブメタルバンド・Polyphia、アメリカ・オハイオ州のジョニー・フランク(ex. Attack Attack!)によるオルタナティブロック / ポッププロジェクト・Bilmuri、そしてBABYMETALの“マルチバースプロジェクト”として出現したMETALVERSEが出演。さらにオープニングアクトとして謎のグループ・赤子金属が登場し、終始白熱したステージが展開された。

謎の赤子金属、注目のMETALVERSE登場

「赤子金属」と書かれた扇子を広げて、「メギツネ」のEDMバージョンに乗せてダンスを披露したオープニングアクト・赤子金属のパフォーマンスでフェスがスタート。続くMETALVERSEは、今回3人のメンバーに加えて若手インストメタルバンド・ASTERISMをゲストバンドに迎えたFOX_FESTのためのスペシャルな編成で登場した。スウィングメタルのオリジナル曲「Crazy J」やアニソンカバーなどを披露。ASTERISMがテクニカルな高速セッションで魅せる場面もありつつ、METALVERSEは重厚なバンドサウンドに埋もれないボーカルの圧倒的な歌唱力、キレのあるダンスを武器に存在感のあるステージを展開した。

日本大好きBilmuri、ユッコ・ミラーがゲスト参加

Bilmuriはポストハードコア、オルタナティブロック、ポップパンクを独自のジャンルへと昇華させたバンドプロジェクト。「Better Hell」の演奏が始まると、ステージにはバンドメンバーに加え、ピンクヘアが眩しいサックス奏者ユッコ・ミラーの姿が。ジョニー・フランクは「I love Japan!」と笑顔を見せ、「ABSOLUTELYCRANKINMYMF’INHOG」では手で形作ったハートマークをオーディエンスに向けた。またジョニーは「世界でもっとも日本が好きだよ! アリガトウゴザイマス!」と念願の初来日が果たせた喜びを爆発させつつ、ユッコを交えた編成で熱いライブを展開。観客との再会を約束し、ステージをあとにした。

Polyphia、超絶技巧で巻き起こすウォールオブデス

4組目のPolyphiaはツインギター、ベース、ドラムからなるインストバンド。ギタリストであるティモシー・ハンソン、スコット・ルペイジの背後には、マーシャルのスタックアンプが高い壁のように並ぶ。技巧派ギタリストが織りなすプログレッシブな演奏にオーディエンスは思わず息を呑んだ。

「Goose」の演奏前にはスコットが「みんなの心からの声を世界に届けてくれ。クラウドサーフしても大丈夫だ、ワンダフルなセキュリティが助けてくれる」と観客に呼びかけて、笑顔を浮かべる。日本のビールを飲みながらライブを続けた彼らは、「Champagne」で観客のシンガロングを誘い、ラストナンバー「G.O.A.T」でフロアにウォールオブデスを発生させた。

バカ騒ぎ!大暴れ!Electric Callboy

Electric Callboyはキラーチューン「Tekkno Train」でフロアを盛大に踊らせ、“チューチュー”とデスボイスで連呼するパートなどで激しい盛り上がりを見せる。さらに「Ichi Ni San Kawaii」や「I'm dancing like a Ninja」という日本をフィーチャーした歌詞が含まれるナンバー「MC Thunder II」でウォールオブデスを誘った。

彼らは「Spaceman」でも狂騒をもたらしたあと、カスケーダ「Everytime We Touch」のカバーを披露した。さらにカツラ、サングラス、パーカーで扮装して「Hypa Hypa」を届け、おそろいのカラフルジャージで決めた「PUMP IT」など人気曲を惜しみなく演奏。最後までにぎやかなライブを繰り広げ、BABYMETALにバトンを渡した。

BABYMETAL、コラボでも魅せた熱狂的“モッシュッシュ”空間

国内外のクセ者たちが集う宴の締めくくりに、いよいよBABYMETALが登場。オープニングナンバー「BABYMETAL DEATH」で幕を開け、疾走感のある「Distortion (feat. Alissa White-Gluz)」へ。開始早々からフルスロットルのライブが繰り広げられる中、SU-METALは「Show me big circles!」とサークルモッシュを煽動。観客で埋め尽くされるフロアの“モッシュッシュピット”にはいくつもの大きなサークルピットが出現した。「Brand New Day」ではPolyphiaのティムとスコットがゲストギタリストとして参加。レーザーやVJによって幻想的に彩られた空間の中で、美しいコラボが展開された。

ライブ後半、BABYMETALは「メタり!! (feat. Tom Morello)」「メギツネ」と和風のお祭りナンバーを連投。フロアの熱狂ぶりに拍車をかけるように「RATATATA」へとなだれ込むと、ミラーボール型のヘルメットを被ったElectric Callboyのメンバーが登場し、強烈なシャウトを響かせた。

BABYMETALとElectric Callboyによるハイテンションなパーティタイムを経て、ライブはクライマックスに向かう。BABYMETALはデジタルハードコアテイストの「ギミチョコ!!」を笑顔で披露。そしてしばしの時間を空けてからメロディックスピードメタルチューン「Road of Resistance」をラストに投下した。ウォールオブデスからのサークルモッシュ、シンガロング、「We are!」「BABYMETAL!」のコール&レスポンスと、ライブにおけるBABYMETALの魅力が凝縮された怒涛の展開を見せる。そして締めくくりにはSU-METALらが全出演者に感謝の言葉を送った。続けて「みんなのおかげで最高の2日間になりました! ありがとうございました!」と述べ、ライブを大団円へと導いた。

セットリスト

「FOX_FEST」2024年5月25日・5月26日 さいたまスーパーアリーナ

DAY 1

METALVERSE(Guest Band ASTERISM)

01. Crazy J

02. GIZA

03. 紅蓮華

04. Naked Princess



Bilmuri

01. Better Hell

02. ABSOLUTELYCRANKINMYMF'INHOG

03. FLUORIDEINTHEHARDSELTZERWATER

04. 80/20 SKYBEEF

05. ALL GAS

06. BLINDSIDED

07. BOUTTA CASHEW

08. myfeelingshavefeelings



Electric Callboy

01. Intro / Tekkno Train

02. MC Thunder II

03. Spaceman

04. Everytime We Touch

05. Hypa Hypa

06. MC Thunder

07. PUMP IT

08. MINDREADER

09. WE GOT THE MOVES



Polyphia

01. Loud

02. Chimera

03. Goose

04. 40oz

05. ABC

06. Champagne

07. Euphoria

08. Playing God

09. G.O.A.T



BABYMETAL

01. BABYMETAL DEATH

02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

04. BxMxC

05. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

06. メタり!! (feat. Tom Morello)

07. メギツネ

08. RATATATA

09. ギミチョコ!!

10. Road of Resistance

DAY 2

METALVERSE(Guest Band ASTERISM)

01. Crazy J

02. GIZA

03. Cry Baby

04. Naked Princess



Bilmuri

01. Better Hell

02. ABSOLUTELYCRANKINMYMF'INHOG

03. FLUORIDEINTHEHARDSELTZERWATER

04. 80/20 SKYBEEF

05. ALL GAS

06. BLINDSIDED

07. BOUTTA CASHEW

08. myfeelingshavefeelings



Polyphia

01. Loud

02. Chimera

03. Goose

04. 40oz

05. ABC

06. Champagne

07. Euphoria

08. Playing God

09. G.O.A.T



Electric Callboy

01. Intro / Tekkno Train

02. MC Thunder II

03. Spaceman

04. Everytime We Touch

05. Hypa Hypa

06. MC Thunder

07. PUMP IT

08. MINDREADER

09. WE GOT THE MOVES



BABYMETAL

01. BABYMETAL DEATH

02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

04. BxMxC

05. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)

06. メタり!! (feat. Tom Morello)

07. メギツネ

08. RATATATA

09. ギミチョコ!!

10. Road of Resistance