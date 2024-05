「大泉洋さんとは紅白で…」Mrs. GREEN APPLE大森元貴が明かす新曲『Dear』制作秘話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜23:08頃~)。5月20日(月)の放送では、大泉洋さん主演の映画「ディア・ファミリー」(6月14日公開)の主題歌で新曲の「Dear」制作エピソードを語りました。藤澤:今日の授業は、本日配信リリースされたばかりの僕たちの新曲「Dear」についてです!大森:あと今日は“青リンゴの日”ですね! ミセスが初ライブをした日ですね!若井:そうですね!大森:「Dear」なんですけども、こちらは6月14日(金)に公開される大泉洋さん主演の映画「ディア・ファミリー」の主題歌です! もう生徒(※リスナー)のみんなは聴いたということで! りょうちゃん、初めて「Dear」を聴いたときどうでしたか?藤澤:これまで、大森さんの楽曲は壮大な楽曲と言いますか、すごく自分の芯の部分に訴えかけるような、「生きるとは」を感じる楽曲がありましたよね。「Dear」を初めて聴いたとき、まったく新しい楽曲だなと思いました!若井:なんか、生命力に溢れているというか。りょうちゃんの言っていることもわかる。生の感じというか。藤澤:言葉一つひとつも、(大森)元貴も、意識的に今までの“ミセスらしさ” “大森らしさ”みたいなところと違うものを持っているなと感じました。その辺りはどうなんでしょうか?大森:たしかにそうかもね。また、意外とバンドサウンドじゃないですか。スタジアムロックに近いというか、バラードでも違うし、みたいな感じ。実はかなりロックな色が強くって、その力強い楽曲から“生命力”を感じたのはすごくわかる。何よりもやっぱり、映画のお話をいただいて、うちらっていう名前を向こうのチームから上げてくれたという話を聞いたので嬉しいな、と思いました。私は大泉さんとは紅白で(創立100周年を迎えたディズニーと紅白によるスペシャル企画で)「アンダー・ザ・シー」を一緒に歌った仲でして、「今度よろしくお願いします!」っていう話を実はもうそのときにしていたんですね。ちょうどその時期に映画を資料でいただいて、いち早く観させていただきました。とんでもなくいい映画だよね!若井:とってもいい映画!藤澤:本当に!大森:何よりも、実話じゃないですか。カテーテルを作るお話で、人工心臓をまず作ろうっていうところで奮闘なさったお話です。人工心臓っていうのは、現在もまだまだ出来上がってないんですよね。ただ、カテーテルというもので本当にたくさんの人の命が救われていて、なおかつ、医学ってのは常に進んでいるんですよね。そういうのを考えると「言葉で、音楽で、どうやって寄り添って届けよう」というのが悩みというか、課されたものが大きかったですね。また、「Soranji」(映画「ラーゲリより愛を込めて」主題歌)とも違うんですよね。あれは戦争だったりとか、抑留だったりとか、あれも実話ですけど、また全然違ったところのエネルギーから曲を書く過程がありました。歌詞とかワードの部分ではたしかに“ミセスっぽくない”っていうのかな? 新鮮で、新しい歌詞を書いたな、っていう感じ。若井:ね!大森:僕、2番のサビの「幼さでパンを作って 大人びてジャムを塗ろう」って歌詞が……。藤澤:どこから出てくるの?大森:ね!若井:「ね!」なの(笑)? そのとき(作詞しているとき)はバッと出てきたから書いた感じ?大森:「幼さでパンを作って」が出てきて、「なんだこの歌詞……じゃあ『大人びてジャムを塗ろう』よ!」っていう。藤澤:印象に残りますよ!大森:ジャケットもジャムですからね!

番組では他にも、藤澤の誕生日(5月19日)を祝う場面もありました。