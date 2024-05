Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「31歳も元気に頑張っていきたいと思います！」「“遊心”を忘れずにっ！」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜23:08頃~)。5月20日(月)の放送では、5月19日に誕生日を迎えた藤澤を祝いました。――この日は授業のスタートと同時に、5月19日に誕生日を迎えた藤澤を、大森と若井が祝福しました。大森・若井:はっぴーばーすでーとぅーゆー(大きな拍手とともに)!大森:りょうちゃん(藤澤)おめでと~! 31歳の抱負は!?藤澤:31歳も元気に頑張っていきたいと思います! え、こんなド頭で抱負を話しちゃっていいんですか!?大森:(急いでいる様子で)はやくはやく! はやく話して!若井:はやく!藤澤:いやいや……あ、あそびごころ! “遊心”を忘れずにっ!番組では他にも、大泉洋さん主演の映画「ディア・ファミリー」(6月14日公開)の主題歌で新曲の「Dear」制作裏話を披露する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/