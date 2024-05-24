Aile The Shota、全国ツアーのタイトル＆ロゴ解禁

7月7日（日）福岡・DRUM LOGOSを皮切りに、全国6都市を巡るAile The Shotaのツアー名が「Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"」に決定。これまで、アーバンミュージック、ダンスミュージックといった音楽をベースに独自の感性やセンスを武器に、唯一無二のスタイルを確立してきたAile The Shota。「J-POPSTAR」を掲げる自身のアティチュードを証明すべく、本ツアーを象徴する究極のポップスを引っ提げて、Aile The Shotaが全国のフロアを踊らせに行く。

【写真を見る】「PANDORA organized by Aile The Shota」

近日、Aile The Shotaが昨年より示唆していた待望の新曲の情報とキービジュアルの公開を予定しているため、乞うご期待。また、今週末5月26日（日）まで、イープラスにて最速プレオーダー先行を受付ているため、お見逃しなく。

「Aile The Shota Oneman Tour 2024 "odorimasenka"」

【福岡】

⽇程：2024年7⽉7⽇（⽇） OPEN 16:00 / START 17:00

会場：DRUM LOGOS

【宮城】

⽇程：2024年7⽉11⽇（⽊） OPEN 18:00 / START 19:00

会場：仙台Rensa

【愛知】

⽇程：2024年7⽉15⽇（⽉・祝） OPEN 16:00 / START 17:00

会場：名古屋 DIAMOND HALL

【北海道】

⽇程：2024年7⽉20⽇（⼟） OPEN 16:00 / START 17:00

会場：札幌 PENNY LANE24

【⼤阪】

⽇程：2024年7⽉28⽇（⽇） OPEN 16:00 / START 17:00

会場：なんばHatch

【東京】

⽇程：2024年8⽉2⽇（⾦） OPEN 18:00 / START 19:00

会場：Zepp Haneda（TOKYO）

＜チケット種別・料金＞

整理番号付自由:¥5,500 （税込）

※1ドリンク別

※小学生以上有料、未就学児入場不可

※お一人様1申込みにつき4枚まで（同行者は非会員でも購入可）

▼最速プレオーダー先行

受付締切：5/26（日）23:59まで

お申込みはこちら https://eplus.jp/ailetheshota2024/

▼Aile The Shota fanclubチケット2次先行予約

受付期間：5月27日（月）12:00〜6月2日（日）23:59

https://ailetheshota.tokyo/fanclub/

▼B-Town Architect / B-Town Residentチケット2次先行予約

受付期間：5月27日（月）12:00〜6月2日（日）23:59

https://bmsg.tokyo/b_town/

-プロフィール-

2022年1月「AURORA TOKIO」でBMSGレーベルよりデビュー。

Shin Sakiura、A.G.O、tofubeats、Soulflex、Ryosuke ”Dr.R” Sakaiらと制作した楽曲は、各配信サイトでの1位やメディア各局でのヘビーローテーションを獲得。

Kalassy Nikoff、MATZ、GANMIなど、アーティストやプロデューサーからの注目度も高く、楽曲参加は20曲を超え、その勢いはとどまるところを知らない。

また、音楽による多幸感で満ち溢れたライブへの評判が高く、2023年に開催した初の全国ツアーチケットは完売、大型フェスへの出演も続々と決定。

さらには新世代の音楽・ダンスカルチャーシーンを牽引すべく、毎年オーガナイズイベントを開催している。

これまでリリースした4枚のEPを以て、自身のキャリアにおける序章を完結と位置付け、第一章として1st ALのリリースと東京ガーデンシアターでのワンマンライブを2025年に開催することを発表し、次世代のJ-POPSTARに成りゆくことを宣言した。

楽曲に溶けこむシルキーボイス、審美眼によって紡ぐリリックと感覚で描くメロディでリスナーを魅了。

ダンスをルーツにブラックミュージックに傾倒しつつ、J-POPとも高い親和性を持つ稀有な音楽性を保有する、"存在がジャンル" "存在が音楽"なアーティスト。

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