2021年にテレビ朝日でドラマ化された『消えた初恋』を、タイでリメイクしたドラマ『My Love Mix-Up!』が、6月7日より、毎週金曜の本国放送開始と同時にTELASA(テラサ)で配信がスタートする。

『My Love Mix-Up!』(C)Wataru Hinekure, Aruko / Shueisha (C)GMMTV Co., Ltd., All rights reserved