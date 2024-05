「愛情表現が得意な人・苦手な人」どっちと付き合うのが幸せ？リスナーの相談にSCANDALが出した答えは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月20日(月)の配信では、リスナーから寄せられた「恋愛の悩み」にSCANDALメンバーが答えました。HARUNA:今回は、ひたすらメールを読む回です。<リスナーからのメール・ちーぼうさん>今回は、SCANDALのみなさんに恋愛相談をしたくてメッセージを送らせていただきました。周りでは結婚が増えてきて、結婚に対して真剣に考えるようになっています。まだ相手を探している途中ではありますが、いろいろな人と出会っていくうちに、1つ悩んでいることがあります。いろいろな人と会っていくなかで、相手が自分に対する気持ちを表現してくれるのですが、その方法はさまざまで、人によってかなり違うなと最近感じ始めました。いろいろな表現の仕方があることはわかりますが、気持ちをしっかりと伝えてくれる人、くれない人(もしくは私から見て気付かない人)では、どちらが幸せなのかと悩んでいます。しっかりと表現してくれるのは素直に嬉しいですが、私も同じだけ返せるのかどうかとか考えたり、伝わっているのか不安に感じたりします。逆に、あまり表現してくれないと、相手が自分のことをどう思っているのか気になりますし、先に進めない感じがしてモヤモヤしてしまいます。難しい話だとは思いますが、SCANDALのみなさんの率直な意見を聞きたいのと、たまにリスナーさんからのお悩みにリスナーさんが答えるみたいなコーナーを作っていただけないかなと思いました。新コーナーへの検討をお願いいたします。TOMOMI:めっちゃいいやん!RINA:いいね。TOMOMI:それやろうよ。RINA:いろんな人がおるからね。MAMI:でも、もう答えが出ている気がした。愛情表現をちゃんとしてくれる人のほうが、ポジティブなとらえかたをしているなって(思う)。HARUNA:そうね。MAMI:それは嬉しいけど、「自分がついていけるかな?」ってところもあるじゃん? でも、表現するのが苦手な人に対しては「モヤモヤしちゃう」とネガティブさのほうが強いのかなって思ったから、たしかにこれはもう答えが出ている気がする。RINA:表現してくれるほうがいいなって思っているってことね。MAMI:(大事なのは)その「度合い」じゃない? そこが心配なんじゃない?TOMOMI:どっちのほうが自分が好きなのかっていうことが、一番大事なんじゃないかなって思う。表現の仕方は人それぞれやし、何かが間違っているわけでもないから、自分の気持ちを一番に考えて「この人好きやな」と思う人の「表現の仕方」を、今後も話し合っていくのがいいんじゃないかな?HARUNA:(相手の)別のところも見たほうがいいんじゃないかな。それぞれのよさをもう少し見ることができたほうがいいのかなって思った。RINA:「対自分」のことじゃなくて、ということね?HARUNA:うんうん。RINA:他人に対する態度であったりとか、その人が持っている性質とか。HARUNA:そう。TOMOMI:表現が苦手な人も得意な人もおるけど、その人がどういう人かを知るのって大事やん。下手やとしても、ちゃんと(相手を)思っているというのを話し合っていくなかでなんとなくわかるときが来ると思う。「それでいいんだ」って思えるようになると思うねんな、お互い。寄り添うことが大事かなって(思う)。表現の仕方で決めるっていうよりかは、本当に自分がどっちの人といたいのか、自分の気持ちを一番大事にしたほうがいいと思った。RINA:「伝えてくれたから同じ量だけ返さなきゃ」っていう考え方はしなくていいかも。想い合っていれば、表現方法が違っても、お互いにわかったり、感じられたりすることってある。好きっていっぱい言ってくれるから、同じ回数だけ言わなきゃっていうようなことはしなくていいって思う。TOMOMI:回数じゃないからな。HARUNA:自分も含めて「それぞれ」だからね。RINA :そうだね。MAMI:(大切なのは)話し合いですかね。都度都度。TOMOMI:相手のことを理解するってこと。HARUNA:もっと知っていく。RINA:すごいアクティブでいいよね。結婚について考えるようになって、いろんな人に出会えるように行動しようって。TOMOMI:大事。HARUNA:最近思うんよ。やっぱり行動しないといけないよね。TOMOMI:あと、リスナーさんのお悩みに対してリスナーさんが答えるコーナーは絶対やろう! まずは、ちーぼうさんのお悩みに対して募集しよ。MAMI:私たちはこう思うけど、みんなはどう思う?----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056