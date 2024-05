「チョベリガンブロン」って何!?懐かしいギャル語＆「アゲ〜↑」「サゲ〜↓」エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。5月22日(水)は、『アゲ〜↑ or サゲ〜↓』と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーから届いたテンションが上がったり下がったりしたエピソードを紹介し感想を語りました。懐かしいギャル語についてのトークも紹介します。こもり校長:今日は、ギャルマインドの授業をやってきます。COCO教頭:「チョベリグ」って、みんなわかるかな? 「チョベリバ」というのもあるんだけど。「チョベリグ」は“超ベリーグッド”、「チョベリバ」は“超ベリーバッド”のことだね。こもり校長:世代?COCO教頭:超世代!こもり校長:「チョベリグ」が『アゲ〜↑』で、「チョベリバ」が『サゲ〜↓』だよね。COCO教頭:あと、「チョベリガンブロン」ってわかる?こもり校長:わかんない! 教頭しか使っていないんじゃない? 世代同じ職員(スタッフ)も、全員が首を振っているよ?COCO教頭:マジで!?こもり校長:で、「チョベリガンブロン」って何なの?COCO教頭:“超ベリー顔面ぶさいくロン毛”です。こもり校長:悪口だった……(笑)。COCO教頭:そうですね(笑)。これも、「チョベリバ」ぐらい流行ってた。こもり校長:今夜は、君の今の気持ちをギャルマインド全開の魔法の言葉『アゲ〜↑』『サゲ〜↓』を使って教えてもらいます!(15歳)COCO教頭:好きな人の隣は、最高にアゲ〜↑だね。(14歳)COCO教頭:お金がなくなっちゃいました……(笑)。こもり校長:でも! グッズが手に入ってテンションはアゲ〜↑だから、ギャルのマインドだったらアゲ〜↑なの。COCO教頭:ギャルのマインドは、最後ポジティブで終わるんだね。こもり校長:そう! グッズを買ってアゲ〜↑で、お小遣いが底をついてサゲ〜↓になっても、手元に推しのグッズがあるからアゲ〜↑なんだよね。COCO教頭:めっちゃいいマインド!(18歳)COCO教頭:切り替えが早いのも素晴らしいね(笑)。だって、振ったんじゃなくて振られたんだから。相手が「私のこと好きじゃない」ってなったんだから、いいよ。こもり校長:そうだよね……。COCO教頭:次の恋に走り出してほしいと思います!こもり校長:なんかちょっと寂しいなと思ってしまったんだけど、男側が振ったんだからね。切り替え大事だね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/