Saucy Dog石原慎也「付き合う前に聞いちゃう」“付き合う相手と結婚を意識してしまう”リスナーへのアドバイス

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。5月21日(火)の放送では、大人リスナーからの恋愛相談に回答しました。石原:SCHOOL OF LOCK! は、10代の生徒(リスナー)がたくさん聴いていると思いますけど、このSaucy LOCKS! には、大人の生徒からもいろいろと相談メッセージが届きます。今夜は、そんな「大人も普通に悩んでいるんだ」という書き込みを紹介していきましょう。【質問です。5個上の男性と週1でお会いしていて、次が3回目のご飯です。4回目の約束ももうしちゃっているのですが、これは期待してもいいのでしょうか? 恋愛経験が少なく、期待して裏切られちゃうのも怖いし、でもバイバイも悲しいし……ってなってます。石原先生なら、どのようなアクションを起こしますか?】(22歳)石原:期待していいか良くないかみたいなことは、お店とか場所にもよると思うんですよ。それこそファミレスとか、高校生が行くような所だと違うじゃない……? 別に俺はいいんだよ! めっちゃ好きだし!! だけど、そういうのじゃないかな、みたいな(笑)。ちょっといい個室の居酒屋さんとか、個室じゃなくてもおいしい居酒屋さんとかね。一緒にアルコール入れたりして楽しくしゃべるのは、期待してもいいのかなって思うね。「石原先生なら、どのようなアクションを起こしますか?」ということだけど、俺が女性だったら身だしなみを変えてみるとかね。仕事にもよるんですけど、爪を塗ってみたりとか、髪を切ってみたり。服をいつもよりおしゃれにしてみたりとか。そんな感じで、わかりやすく「可愛いな」って思ってもらえるようにする。あとは、「可愛いから、早くアプローチしないとどっか行っちゃいそうで怖いな」と思わせちゃったり……って、いうのもあるかもしれないね(笑)。頑張ってみてください。【最近彼氏ができると、どうしても先のことばかり考えてしまい「好き」っていう気持ちにブレーキがかかってしまいます。"結婚=幸せ"ではなくなった時代だけど、なんとなくまだ憧れは捨てられない……。石原先生ならどうしますか?】(28歳)石原:これは普通のことだと思う。俺もめっちゃわかるし、やっぱり先のこと考えちゃう。俺も結婚はしたいから、付き合う前に聞いちゃうかも。「彼氏ができると好きって気持ちにブレーキがかかってしまう」って言ってるけど、そもそも彼氏になる前でもいいから、「結婚とか考えてんの?」って軽く聞いてみるといいかも。俺は「結婚願望あんの?」って絶対聞くし。「俺とだったらどう?」とかね(笑)。それがない子はちょっと難しい……。でも「この人と人生をともにして大丈夫かな」みたいなのは、付き合ってみないとわかんないところもあるから。だから、最初に結婚願望があるかどうか聞いてみて。無責任な人もいるじゃない。そういう人とは出会ってほしくないから。なるべく結婚願望を先に聞いて、付き合って。その後に、付き合ってみないとわからないところを見ていく……。俺なら先に聞いて、付き合ってみて「この人といても大丈夫かな」って思えたら(結婚しても)いいんじゃないかなって思いました。大人のみなさん、書き込みありがとうございました。