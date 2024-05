君島大空の大賞受賞インタビューを公開　アジカン後藤正文の音楽賞「APPLE VINEGAR」

ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文が2018年に設立した「APPLE VINEGAR -Music Award-」第7回大賞受賞者、君島大空への受賞者インタビューが公開。君島がゲスト出演するポッドキャストも同時公開となった。

第7回「APPLE VINEGAR -Music Award- 2024」では昨年に引き続き12アルバムがノミネートされ、後藤正文、accobin(イベントスペースOLUYO社長/作詞作曲家/演奏家)、三原勇希(タレント/ラジオDJ)、Licaxxx、有泉智子(音楽雑誌「MUSICA」編集長)、蔦谷好位置(音楽プロデューサー、作曲家、編曲家)という6名の選考委員による3月28日の選考会を経て、大賞に君島大空『no public sounds』 、特別賞2に原口沙輔『アセトン』、野口文『botto』が選出された。

昨年、デビュー・アルバム『映帶する煙』と受賞作である2ndアルバム『no public sounds』の2枚を発表した君島。インタビュー冒頭に後藤から「本人も気づいていなかった魅力が出ているように聴こえて」と2ndの方をノミネートした理由が話されたのに続いて、君島から1stに続き、1年に2枚リリースしたいと思った理由が語られた。他、実はジャケット写真が最初に出来上がったというエピソードや、『no public sounds』の意味、「歌詞とは別にその曲を説明する言葉がある」という君島の曲作りが紐解かれるなど、興味深いエピソード満載の対談となっている。

君島大空×後藤正文 受賞者インタビューはこちら

【大賞】 『no public sounds』 君島大空

【特別賞(2作品)】 『アセトン』 原口沙輔 『botto』 野口文

<ノミネート12作品・受賞作品>

『アセトン』 原口沙輔 :特別賞

『BORN IN ASIA』 SATOH

『botto』 野口文:特別賞

『Flash Back』 Tokyo Gal・DJ FRIP a.k.a Beatlab

『行』 5kai

『古風Ⅲ』 冥丁

『no public sounds』 君島大空:大賞

『テレビ / Television』 山二つ

『tradition』 CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN

『WELL DIE THIS WAY』 Skaai

『YELLOW』 賽

『You Were Wrong』 reina

※アルバム・タイトル アルファベット順

APPLE VINEGAR -Music Award- 2024選考委員

後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)

accobin(イベントスペースOLUYO社長/作詞作曲家/演奏家)

三原勇希(タレント/ラジオDJ)

Licaxxx

有泉智子(音楽雑誌「MUSICA」編集長)

蔦谷好位置(音楽プロデューサー、作曲家、編曲家)

