5月27日19:00より放送される日本テレビ主催のダンスコンテスト「THE DANCE DAY」決勝大会の特別企画として、SKY-HIが手がけるダンス＆ボーカルプロジェクト「D.U.N.K.」とのコラボレーションが行われることが発表された。

「THE DANCE DAY」は“ただ、楽しませた人の勝ち”というルールのもと、日本全国からジャンルやプロアマ問わずさまざまなダンサーを募集して優勝を競い合うダンスの祭典。このコラボ企画にはK（&TEAM）、SEITO（MAZZEL）、世界（FANTASTICS）、SKY-HI、SOTA（BE:FIRST）、高橋海人（King & Prince）、TAKAHIRO、松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、 RAN（ME:I）、RIEHATAが参加し、ファイナリストにエールを送るためグループの垣根を超えた一夜限りのショーケースを披露する。なおパフォーマンス楽曲は後日アナウンスされる。

※高橋海人の高ははしごだかが正式表記。

日本テレビ系「THE DANCE DAY」

2024年5月27日（月）19:00～

＜出演者＞

MC：井上芳雄

進行：水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

審査員：KATSU ONE / shoji（s**t kingz） / TAKAHIRO / 仲宗根梨乃 / ユンホ（東方神起） / RIEHATA

大会サポーター：伊原六花 / K（&TEAM） / 世界（FANTASTICS） / 高橋海人（King & Prince） / 滝沢カレン / チョコレートプラネット / RAN（ME:I）

SPパフォーマンス：K（&TEAM） / SEITO（MAZZEL） / 世界（FANTASTICS） / SKY-HI / SOTA（BE:FIRST） / 高橋海人（King & Prince） / TAKAHIRO / 松井利樹（BALLISTIK BOYZ） / RAN（ME:I） / RIEHATA