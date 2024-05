原哲夫と5月31日公開の映画「マッドマックス:フュリオサ」がコラボ。原による描き下ろしイラストが公開された。

公開されたイラストは「マッドマックス:フュリオサ」の主人公・フュリオサをモチーフにしたもの。バズカットで左手が義手のフュリオサが、凛々しく銃を構える姿が繊細なタッチで描かれた。公開よりひと足先に映画を鑑賞した原は「すべてが最高!冒頭から最後まで面白かった! 私もジョージ・ミラー監督から多くの影響を受けたひとり。もう無いだろうと思っていたら、そんな創り方があるのか!?と、まだまだ新しい映像世界を見せてくれることに、本当に頭が下がる思い。本気で僕を弟子にして欲しいです!」とコメント。なおこのイラストは5月21日発売の「映画秘宝」の表紙にも登場し、誌面では原とミラーの初対談が掲載される。

(c) 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. IMAX(R) is a registered trademark of IMAX Corporation. Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories.