ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では6月16日〜7月15日、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー」を開催。10日からは、200人を招待してのプレイベントも実施する。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー

同イベントでは、アニバーサリーにふさわしい魔法に満ちあふれたグッズやフードなどが登場。

初日より、ミナリマが手掛けた1周年記念アートコレクションの販売も開始する。オリジナルアートと1周年記念オリジナルロゴによるグッズが揃う。

ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アートコレクション

グッズは、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート トートバック」(2,000円)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ピンバッジ」(1,100円)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート キーチェーン」(1,000円)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート マグネット」(800円)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ポスター」(1,800円)。

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート トートバック」(2000円)

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ピンバッジ」(1100円)

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート キーチェーン」(1000円)

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート マグネット」(800円)

「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ポスター」(1800円)

プレイベントでは、スタジオツアー東京内「ホグワーツ城の大広間」を会場に、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の名シーンをイメージした企画を予定している。応募方法は、公式SNSなどにて公開するとのこと。

