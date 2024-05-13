ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では6月16日〜7月15日、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 1周年アニバーサリー」を開催。10日からは、200人を招待してのプレイベントも実施する。
同イベントでは、アニバーサリーにふさわしい魔法に満ちあふれたグッズやフードなどが登場。
初日より、ミナリマが手掛けた1周年記念アートコレクションの販売も開始する。オリジナルアートと1周年記念オリジナルロゴによるグッズが揃う。
グッズは、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート トートバック」(2,000円)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ピンバッジ」(1,100円)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート キーチェーン」(1,000円)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート マグネット」(800円)、「ミナリマ 1周年アニバーサリー 限定アート ポスター」(1,800円)。
プレイベントでは、スタジオツアー東京内「ホグワーツ城の大広間」を会場に、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の名シーンをイメージした企画を予定している。応募方法は、公式SNSなどにて公開するとのこと。
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