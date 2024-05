8月23日から25日までの3日間、山口・山口きらら博記念公園で開催される音楽フェス「WILD BUNCH FEST. 2024」の出演アーティストが発表された。

2013年に初開催され、今年で10回目を迎える「WILD BUNCH FEST. 」。8月23日には新しい学校のリーダーズ、キタニタツヤ、Vaundy、BE:FIRST、羊文学、宮本浩次、24日にはAI、クリープハイプ、サカナクション、SUPER BEAVER、sumika、緑黄色社会、25日にはTHE ORAL CIGARETTES、Kroi、Tani Yuuki、Dragon Ash、MY FIRST STORY、マカロニえんぴつら計63組が出演する。「WILD BUNCH FEST. 2024」のオフィシャルサイトでは本日5月10日18:00にチケットの先行販売が開始される。

WILD BUNCH FEST. 2024

2024年8月23日(金)山口県 山口きらら博記念公園

<出演者>

新しい学校のリーダーズ / imase / Omoinotake / キタニタツヤ / ケプラ / Ken Yokoyama / サバシスター / SiM / シャイトープ / 水曜日のカンパネラ / Vaundy / BE:FIRST / 羊文学 / FOMARE / ブランデー戦記 / BLUE ENCOUNT / HEY-SMITH / マキシマム ザ ホルモン / 宮本浩次 / Lucky Kilimanjaro / WurtS



2024年8月24日(土)山口県 山口きらら博記念公園

<出演者>

AI / Aile The Shota / ammo / 川崎鷹也 / キュウソネコカミ / クリープハイプ / go!go!vanillas / Conton Candy / Saucy Dog / サカナクション / SUPER BEAVER / sumika / Chilli Beans. / Tempalay / なきごと / NEE / ねぐせ。 / フレデリック / PEDRO / bokula. / 緑黄色社会



2024年8月25日(日)山口県 山口きらら博記念公園

<出演者>

[Alexandros] / 打首獄門同好会 / THE ORAL CIGARETTES / オレンジスパイニクラブ / 神はサイコロを振らない / Kroi / Chevon / SIX LOUNGE / Tani Yuuki / チョーキューメイ / TOMOO / Dragon Ash / Novelbright / 花冷え。 / ハンブレッダーズ / 04 Limited Sazabys / MY FIRST STORY / マカロニえんぴつ / Maki / マルシィ / ヤングスキニー