「10年の約束」と題した谷村新司の追悼企画が始動。アリスのオリジナルアルバムより「ALICE I」から「ALICE X」までの10作品の復刻盤が6月26日に一挙リリースされる。

昨年10月にこの世を去った谷村。彼および所属グループであるアリスは、2022年に活動50周年を迎え、その後の10年の計画を立てていた。アルバム復刻盤はその計画の約束を果たすべくリリースされる、アリスの楽曲の数々を最新リマスタリングサウンドで楽しめる作品。当時アルバムに未収録であったシングル曲やバージョン違いがボーナストラックとして追加収録される。各アルバムには作品の解説や制作背景、写真などを掲載したブックレット「アリス・アナザーストーリー」が同梱される。原稿はアリス作品のオーソリティである内本順一と田口史人が、雑誌「昭和40年男」編集部監修のもと執筆した。

また9月にはアリスのライブアルバムが復刻される予定だ。

アリス「ALICE I +4」収録内容(オリジナル発売:1972年9月5日)

01. アリスの飛行船[作詞・作曲:谷村新司]

02. 冬が終って[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

03. ティンカベル[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

04. 羊飼いの詩[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

05. 何も言わずに[作詞・作曲:谷村新司]

06. 木枯らしの街[作詞・作曲:谷村新司]

07. ブラウンおじさん[作詞・作曲:谷村新司]

08. ティー・タイム-ナレーション-

09. 好きじゃないってさ[作詞・作曲:谷村新司]

10. 移り行く時の流れに[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

11. 明日への讃歌[作詞・作曲:谷村新司]

<ボーナストラック>

12. 走っておいで恋人よ[作詞・作曲:谷村新司]

13. さよなら昨日までの悲しい思い出[作詞・作曲:谷村新司]

14. 明日への讃歌[作詞・作曲:谷村新司]

15. あなたのために[作詞・作曲:谷村新司]

アリス「ALICE II+1」収録内容(オリジナル発売:1973年6月5日)

01. 愛の光[作詞・作曲:谷村新司]

02. 帰り道[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

03. おまえ[作詞・作曲:谷村新司]

04. 知らない街で[作詞・作曲:谷村新司]

05. 白い夏[作詞:堀内孝雄・矢沢透 / 作曲:矢沢透]

06. 誰もいない[作詞・作曲:谷村新司]

07. 散りゆく花[作詞・作曲:谷村新司]

08. そこにいる貴方[作詞・作曲:堀内孝雄]

09. 無題[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

10. 雪[作詞・作曲:谷村新司]

<ボーナストラック>

11. 愛の光[作詞・作曲:谷村新司]

アリス「ALICE III +2」収録内容(オリジナル発売:1973年12月25日)

01. 青春時代[作詞:なかにし礼 / 作曲・編曲:都倉俊一]

02. 愛しはじめて三ケ月[作詞:岡田冨美子 / 作曲:かまやつひろし / 編曲:青木望]

03. 涙化粧[作詞:松本隆 / 作曲・編曲:渋谷毅]

04. 走馬燈[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:青木望]

05. 雨降りは大好き[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:青木望]

06. かもめ[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:青木望]

07. 星物語[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:河野士洋]

08. 突然炎の如く[作詞:松本隆 / 作曲・編曲: 渋谷毅]

09. 地図にない町[作詞:なかにし礼 / 作曲・編曲:都倉俊一

10. 愛は二人で[作詞:岡田冨美子 / 作曲:かまやつひろし / 編曲:青木望]

11. 青春の影[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:青木望]

<ボーナストラック>

12. 二十歳の頃[作詞:なかにし礼 / 作曲・編曲:都倉俊一]

13. 青春ノート[作詞:なかにし礼 / 作曲・編曲:都倉俊一]

アリス「ALICE IV +2」収録内容(オリジナル発売:1975年5月5日)

01. 黒い瞳の少女[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:矢沢透]

02. 生きているから[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:篠原信彦]

03. 甘い夢[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:青木望]

04. レンガ通り[作詞:谷村新司 / 作曲・編曲:矢沢透]

05. 恋は風車のように[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:青木望]

06. やさしさに包まれて[作詞:谷村新司 / 作曲・編曲:矢沢透]

07. ポイント・アフターの夜[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:篠原信彦]

08. 人生の道[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:矢沢透]

09. 想春賦[作詞・作曲:矢沢透 / 編曲:青木望]

10. 太陽に背を向けて[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:矢沢透]

11. シベリア悲話[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:青木望]

12. 彷徨[ 作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:青木望]

<ボーナストラック>

13. 紫陽花[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

14. 言葉にならない贈りもの[作詞・作曲:堀内孝雄]

アリス「ALICE V +3」収録内容(オリジナル発売:1976年7月5日)

01. 今はもうだれも[作詞・作曲:佐竹俊郎 / 編曲:アリス]

02. 遠くで汽笛を聞きながら[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:篠原信彦]

03. 雪の音[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:青木望]

04. あの日のままで[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:アリス]

05. 僕の想うこと[作詞・作曲:矢沢透 / 編曲:アリス]

06. 音の響き[作詞:矢沢透 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:アリス]

07. もう二度と…[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:アリス]

08. 夏の終りに[作詞・作曲:矢沢透 / 編曲:ボブ佐久間]

09. 指[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:高水健司]

10. 帰らざる日々[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:篠原信彦 / ストリングス編曲:青木望]

<ボーナストラック>

11. 明日への讃歌[作詞・作曲:谷村新司]

12. 帰らざる日々[作詞・作曲:谷村新司]

13. あの日のままで[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

アリス「ALICE VI +4」収録内容(オリジナル発売:1978年4月5日)

01. つむじ風[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:篠原信彦]

02. 冬の稲妻[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:石川鷹彦]

03. 砂塵の彼方[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:ラスト・ショー]

04. センチメンタル・ブルース[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:矢沢透・大浜和史]

05. 五年目の手紙[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:石川鷹彦]

06. 血の絆[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:青木望]

07. 涙の誓い[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:石川鷹彦]

08. 街路樹は知っていた[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:石川鷹彦]

09. ある日の午後[作詞・作曲:矢沢透 / 編曲:大浜和史

10. 何処へ[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:青木望]

11. フィーネ[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:青木望]

<ボーナストラック>

12. さらば青春の時[作詞・作曲:谷村新司]

13. 最後のアンコール[作詞:矢沢透 / 作曲:堀内孝雄]

14. 街路樹は知っていた[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

15. 何処へ[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

アリス「ALICE VII +6」収録内容(オリジナル発売:1979年6月5日)

01. Wild Wind-野性の疾風-[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:石川鷹彦]

02. 12°30'[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:石川鷹彦]

03. 夢去りし街角[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:石川鷹彦]

04. 未青年[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:前田憲男]

05. ゴールは見えない[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:石川鷹彦]

06. 永遠に捧ぐ[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:木田高介]

07. チャンピオン[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:石川鷹彦]

08. 秋止符[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:石川鷹彦]

09. ルート・サンシャイン[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:芳野藤丸]

10. 緑をかすめて[作詞・作曲:矢沢透 / 編曲:青木望]

11. 美しき絆-ハンド・イン・ハンド-[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:前田憲男]

<ボーナストラック>

12. ジョニーの子守唄[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

13. 君よ涙でふりかえれ[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

14. 夢去りし街角[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

15. 逃亡者[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透]

16. 美しき絆~Hand in Hand~(カラオケ)[作曲:谷村新司]

17. 秋止符[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄]

アリス「ALICE VIII +2」収録内容(オリジナル発売:1980年8月25日)

01. ラ・カルナバル[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:古川東秀]

02. 自分白書 (My Statement)[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:吉川忠英・服部克久]

03. 葡萄の実[作詞: 谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:服部克久]

04. それぞれの秋[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:安田裕美・服部克久]

05. 夏の日に[作詞・作曲:堀内孝雄 / 編曲:梅垣達志]

06. メシア(救世主)[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:倉田信雄]

07. 狂った果実[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:石川鷹彦]

08. 黄色いかもめ[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:服部克久]

09. 漂流者たち[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:服部克久]

<ボーナストラック>

10. ピンク・シャンパン[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透]

11. 過ぎゆくものは…[作詞:矢沢透 / 作曲:堀内孝雄]

アリス「ALICE IX 謀反+1」収録内容(オリジナル発売:1981年7月5日)

01. WELCOME[作詞:難波正司&Tomy / 作曲:難波正司 / 編曲:矢沢透]

02. LIBRA[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:難波正司]

03. 荒ぶる魂 (Soul on Burning Ice)[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:六川正彦・難波正司]

04. SILENT MAN -静かなる男-[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:難波正司]

05. MOON SHADOW[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:難波正司]

06. ハドソン河[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:難波正司]

07. マリー・ダーリン[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:六川正彦]

08. I.C. WORLD[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:難波正司]

09. CAT IN THE RAIN[作詞:谷村新司 / 作曲・編曲:矢沢透・難波正司]

10. エスピオナージ[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:難波正司]

11. 風は風[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:難波正司]

<ボーナストラック>

12. GUILTY&PENALTY(罪と罰)[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:難波正司]

アリス「ALICE X +1」収録内容(オリジナル発売:1987年12月10日)

01. さよなら D.J.[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:佐々木誠]

02. BURAI[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:佐々木誠]

03. アガサ[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:佐々木誠]

04. 平凡[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:佐々木誠]

05. テーブルという名の海[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:佐々木誠]

06. 4月の魚[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:佐々木誠]

07. 穏やかな月[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:佐々木誠]

08. 心の場所[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:佐々木誠]

09. 19の時[作詞:谷村新司 / 作曲:矢沢透 / 編曲:佐々木誠]

10. セントエルモスの火[作詞・作曲:谷村新司 / 編曲:佐々木誠]

<ボーナストラック>

11. 平凡(ニューバージョン)[作詞:谷村新司 / 作曲:堀内孝雄 / 編曲:川村栄二]