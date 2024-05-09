アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」の幕間映像が公開された。

7月5日より劇場で先行上映され、テレビでは今秋に放送が予定されている「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」。映像にはライブシーンなどが収められ、新曲「Poison Berry Daughters」も解禁された。なお同映像は5月10日より劇場でも流れる。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」は現在放送中のアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の続編。完璧なパフォーマンスを目指すストレイライト、幼なじみ4人の絆で結ばれたノクチルの新たなユニットが加わり、物語が展開される。

アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」

テレビ放送

2024年秋

劇場先行上映

第1章：2024年7月5日（金）～ 7月25日（木）

第2章：2024年8月23日（金）～ 9月12日（木）

第3章：2024年9月20日（金）～ 10月10日（木）

スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：まんきゅう、岩田健志

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

配給：松竹ODS事業室

キャスト

櫻木真乃：関根瞳

風野灯織：近藤玲奈

八宮めぐる：峯田茉優

月岡恋鐘：礒部花凜

田中摩美々：菅沼千紗

白瀬咲耶：八巻アンナ

三峰結華：希水しお

幽谷霧子：結名美月

小宮果穂：河野ひより

園田智代子：白石晴香

西城樹里：永井真里子

杜野凛世：丸岡和佳奈

有栖川夏葉：涼本あきほ

大崎甘奈：黒木ほの香

大崎甜花：前川涼子

桑山千雪：芝崎典子

芹沢あさひ：田中有紀

黛冬優子：幸村恵理

和泉愛依：北原沙弥香

浅倉透：和久井優

樋口円香：土屋李央

福丸小糸：田嶌紗蘭

市川雛菜：岡咲美保

プロデューサー：夏目響平

七草はづき：山村響

天井努：津田健次郎

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.