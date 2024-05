宮世琉弥「親友って思う人は2人」“本当の友達”と言える関係とは

宮世琉弥がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」。5月8日(水)の放送では、“美”をテーマにリスナーのメッセージを紹介し、友達について思うことを語りました。私は4月から高校2年生になりました! 高校2年生から校舎が新しいところになって、クラスメイトもほとんど知らない子で新鮮すぎる毎日です。新学期になって思ったのは人間関係の美です! 新しいお友達、支えてくれる人、仲間ができるのはとても素敵だし、美しいことだなと思いました! これからも、学校生活頑張ります。(16歳)宮世:僕はそんなに……“フレンズ”は、あまりいないんですよ。信用している人、本当に親友って思う人は2人くらいしかいなくて。でも、数じゃないですよね。どれだけ信用できて、心を許せる人がいてくれるか。もう1人でもいいぐらい! 1人そういう人がいれば、こんなに幸せなことはないと思います。なので、今周りにいる人たちと、ちゃんとしっかり仲良くなって向き合って、素晴らしい人間関係を作ってほしいなと思います。やっぱり自分が困ったときに、自分のことのように心配してくれる友達って素晴らしいなって思います。僕は、“本当の友達”って言えるようになるには、相手の嫌いなところをちゃんと言える関係がいいですね。お互いに高め合っていけるので。その分、好きなところもたくさんあるんですよ。そういう正直に言える関係っていうのが、本当の友達なんじゃないかなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/