7月13日と14日に北海道・いわみざわ公園で開催される野外音楽フェス「JOIN ALIVE 2024」の出演アーティスト第3弾が発表された。

今回追加されたのは7月13日にTHE YELLOW MONKEY、UVERworld、a子、大森靖子、ORANGE RANGE、THE BAWDIES、14日にASOUND、新しい学校のリーダーズ、SMA50th Anniversary×JOIN ALIVE 2024、OKAMOTO'S、QUBIT、go!go!vanillas、サバシスター、サンボマスター、シンガーズハイ、Da-iCE、日食なつこ、ラックライフ、リアクション ザ ブッタの計19組。SMA50th Anniversary×JOIN ALIVE 2024には綾小路翔(氣志團)、木村カエラ、崎山蒼志、錦鯉がボーカルとして参加し、演奏メンバーに堂島孝平(G)、山本薫(G / クジラ夜の街)、関根史織(B / Base Ball Bear)、渡辺シュンスケ(Key / Schroeder-Headz)、堀之内大介(Dr / Base Ball Bear)を迎える。これですべての出演者が公開された。

さらに北海道・岩見沢在住の画家、MAYA MAXXを中心とした「みる・とーぶプロジェクト」による作品展示やワークショップが行われることも決まった。こちらの詳細は追ってアナウンスされる。「JOIN ALIVE 2024」のオフィシャルサイトでは5月11日12:00から20日23:59までチケットの第3次先行予約の申し込みを受け付ける。

JOIN ALIVE 2024

2024年7月13日(土)北海道 いわみざわ公園

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 21:30(予定)

<出演者>

AJICO / ASH DA HERO / 阿部真央 / THE YELLOW MONKEY / 石崎ひゅーい / imase / UVERworld / EYRIE / a子 / 大森靖子 / ORANGE RANGE / 感覚ピエロ / GLIM SPANKY / C&K / Chevon / 10-FEET / DOPING PANDA / ナナヲアカリ / にしな / Novel Core / HYDE / ハンバート ハンバート / FRUITS ZIPPER / Blue Mash / ベリーグッドマン / THE BAWDIES / MY FIRST STORY / Ms.OOJA / 森大翔 / ヤバイTシャツ屋さん / Laughing Hick / reGretGirl / ROTTENGRAFFTY



2024年7月14日(日)北海道 いわみざわ公園

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 21:30(予定)

<出演者>

ASOUND / ACIDMAN / 新しい学校のリーダーズ / AliA / EGO-WRAPPIN' / SMA50th Anniversary×JOIN ALIVE 2024 / OKAMOTO'S / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / 氣志團 / QUBIT / 小泉今日子 / go!go!vanillas / サバシスター / サンボマスター / G-FREAK FACTORY / JUN SKY WALKER(S) / シンガーズハイ / SUPER BEAVER / Da-iCE / DOBERMAN INFINITY / とた / NiziU / 日食なつこ / ねぐせ。 / NOISEMAKER / FOMARE / BLUE ENCOUNT / 暴動クラブ / 家主 / ラックライフ / リアクション ザ ブッタ / LET ME KNOW / レトロリロン