8月17、18日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・万博記念公園で行われる音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」の第4弾出演アーティストが発表された。
今回追加されたのはクリスティーナ・アギレラ、BE:FIRST、BAND-MAID、BOYNEXTDOOR、ちゃんみな、IVE、ローレン・スペンサー・スミス、ZEROBASEONEの8組。クリスティーナ・アギレラは17年ぶりの来日となる。
SUMMER SONIC 2024
TOKYO
2024年8月17日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
Måneskin / GLAY / 星野源 / リル・ヨッティ / Major Lazer / OneRepublic / AKMU / BAND-MAID / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Chilli Beans. / imase / ジョン・バティステ / レイヴェイ / イ・ヨンジ / ローレン・スペンサー・スミス / マディソン・ビアー / NCT DREAM / NOA / Nothing But Thieves / スティーブン・サンチェス / SUPER BEAVER / and more
2024年8月18日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
＜出演者＞
Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / オーロラ / BE:FIRST / Greta Van Fleet / ピンクパンサレス / AJR / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / BABYMONSTER / BOYNEXTDOOR / ちゃんみな / Creepy Nuts / ヘンリー・ムーディー / 平井大 / 羊文学 / Hoobastank / INI / IVE / JO1 / Lovejoy / Nulbarich / オリヴィア・ディーン / 水曜日のカンパネラ / タイラ / イヴ・トゥモア / ZEROBASEONE / and more
OSAKA
2024年8月17日（土）大阪府 万博記念公園
＜出演者＞
Bring Me The Horizon / クリスティーナ・アギレラ / オーロラ / BE:FIRST / Greta Van Fleet / ピンクパンサレス / AJR / 新しい学校のリーダーズ / ATEEZ / Creepy Nuts / ヘンリー・ムーディー / 平井大 / 羊文学 / Hoobastank / INI / IVE / JO1 / Lovejoy / オリヴィア・ディーン / 水曜日のカンパネラ / タイラ / イヴ・トゥモア / ZEROBASEONE / and more
2024年8月18日（日）大阪府 万博記念公園
＜出演者＞
Måneskin / リル・ヨッティ / OneRepublic / Underworld / Vaundy / Belle & Sebastian / Bleachers / ブライト / Chilli Beans. / imase / ジョン・バティステ / レイヴェイ / ローレン・スペンサー・スミス / マディソン・ビアー / NCT DREAM / NOA / Nothing But Thieves / スティーブン・サンチェス / SUPER BEAVER / and more