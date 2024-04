新しい学校のリーダーズ“青春の講師”に！ TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」で期間限定“授業”を担当

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月の5週目から期間限定で、MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の“授業”「新しい学校のリーダーズLOCKS!」をオンエア。今月の授業は、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間開講します。この記事では、4月29日(月・祝)放送の模様を紹介します。昨年は紅白歌合戦に出場、今年の6月からはワールドツアーをおこなうなど個性と自由ではみ出し続ける新しい学校のリーダーズ。そんな新しい学校のリーダーズが、4月29日(月・祝)~5月2日(木)までの4日間、当番組で“授業”こと「新しい学校のリーダーズLOCKS!」のコーナーを担当します。SUZUKA:生徒の皆さん、こんばんは! 今月から「SCHOOL OF LOCK!」の5週目の授業を担当になりました。我々、個性や!MIZYU:自由で!SUZUKA:はみ出していく!全員:はみ出していく!SUZUKA:新しい学校のリーダーズです〜! 過去に2回、ゲスト講師として「SCHOOL OF LOCK!」に登校した我々ですが、この春から“5週目があるレアな月に登校するレギュラー講師”になりました〜!KANON:パイセンから講師になったわけですよ。SUZUKA:さて、「SCHOOL OF LOCK!」の講師は、それぞれの担当科目を持たなければなりません! では、新しい学校のリーダーズがこの「SCHOOL OF LOCK!」で担当する科目を今から黒板に書きたいと思います!RIN:お願いします!SUZUKA:書きますわよ〜!KANON:お願いします。SUZUKA:力強く!KANON:あっ! 画数でわかったかな?SUZUKA:それでは、みんなで黒板を読み上げましょう。せーの!SUZUKA:生徒のみんなの全ての青春を肯定する“青春の講師”として、授業をお届けいたします! 我々、「青春とは……年齢なんて関係ない。老若男女、今を全力で楽しんでいれば青春を味わえる」とライブでもみんなに伝えているのですが、ラジオを通して青春を“コンビネーション”していけたらと思います。番組では他にも、メンバーが“スキライ自己紹介”をする場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/