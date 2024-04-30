アニメ「リンカイ！」より、第4話に登場する新キャラクターとそのキャストが発表された。

今回発表されたのは泉たちの同期であり大学自転車競技の有力選手の2人。競輪選手を目指し養成所へと入った岡山・玉野出身の玉野桃花役を遠野ひかる、山口・防府出身の防府幸梅（こうめ）役を小市眞琴が演じる。

併せて本日4月30日放送の第4話「真剣勝負」のあらすじと場面カットも公開に。成績優秀者を対象とした、女子強化指定選手の特別セレクションが催される。

2022年12月にスタートした女子競輪キャラクターが活躍するメディアミックスプロジェクト「『リンカイ！』Project」のアニメ「リンカイ！」。自転車好きの女子高生・泉が女子競輪の世界に漕ぎ出し、仲間やライバルたちとともにレースに挑む姿が描かれる。

TVアニメ「リンカイ！」

放送情報

TOKYO MX：毎週火曜日23:30～

BSフジ：毎週火曜日24:30～

SPEEDチャンネル：2024年5月4日（土）より毎週土曜日11:30～

配信情報

U-NEXT、アニメ放題：毎週火曜日23:30～、地上波同時・先行配信

ABEMA、dアニメストア、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、milplus、Prime Video、TELASA、バンダイチャンネル、ニコニコチャンネル：毎週土曜日0:00～

ニコニコ生放送：2024年4月16日（火）より毎週火曜日23:00～

ふらっと動画：2024年4月18日（木）より毎週木曜日12:00～

スタッフ

原作：リンカイ！Project

監督：石山タカ明

シリーズ構成：白根秀樹

キャラクターデザイン：小野ひろみ

音響監督：田中亮

美術監督：桧垣仁希

色彩設計：のぼりはるこ

撮影監督：蒲原有子

CGディレクター：後藤優一

編集：内田恵

音楽：福廣秀一朗、植田能平、平野真奈

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ

アニメーション制作協力：マル画ファクトリー

キャスト

伊東泉：川村海乃

平塚ナナ：葵あずさ

弥彦巫子：長谷川玲奈

那古屋紗智：北守さいか

高松絹早：杉山里穂

熊本愛：日向未南

久留米美虹：佐々木李子