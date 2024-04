SCANDALを輩出したアーティスト養成学校が移転!? HARUNAがファンに向けてメッセージ「聖地巡礼をするならお早めに」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月22日(月)の配信では、SCANDALがリスナーから届いた「聖地」に関するメッセージを紹介しました。HARUNA:今回はひたすらメールを紹介する回です!<リスナーからのメール・やっちさん>SCANDALのみなさんこんにちは! いつも楽しく聴かせてもらっています。ただの雑談的な内容で恐縮なのですが、感動したことがあったので送らせていただきました。私は東京に住んでいるのですが、先日、知人の結婚式があり大阪に行きました。会場が京橋駅近くでお店がたくさんあったので、二次会はこの近辺のお店で入れそうなところを探そうと友人たちとブラブラしていました。すると突然、目の前に「キャレスボーカル&ダンススクール」が現れたんです!「ここがあの伝説の……!」とテンションが爆上がりしたのですが、友人たちと一緒だったので一旦は通り過ぎました。ですが、「もうこんな機会はないかも」と思い、近くにいた友人の一人に事情を説明。「聖地ってこと!? 絶対写真撮ったほうがいいよ! まだみんなこの辺にいるから行ってきなよ!」と言ってくれたので、お礼を言って来た道を戻りました。戻ってキャレスの看板や出身アーティストのところに貼り出されているスキャちゃん(SCANDAL)の写真を撮りまくっていると、通りかかった人たちが「ここって有名なところ?」とざわつき始め、注目を浴びたので少し恥ずかしかったです。だけど、無事に聖地を写真に収めることができてホクホクでした。土地勘がないので、まさか会場近くで偶然行き着くなんて思ってもいませんでした。とても感動しました!※SCANDALは2006年8月21日、アーティスト養成学校「キャレスボーカル&ダンススクール」に通う生徒たちによって結成されました。TOMOMIとRINAは大阪校、HARUNAとMAMIは名古屋校出身です。TOMOMI:なんと! そんな「キャレスボーカル&ダンススクール」はどうやら移転するらしい……。MAMI:え~!?HARUNA:そうなの!?RINA:そうなんや。MAMI:どこに? 京橋じゃないところに?TOMOMI:わかんない。HARUNA:マジ?TOMOMI:詳しくは聞いてないねんけど。RINA:どこになるんやろ。TOMOMI:ずっとあそこでやっているからさ、建物が古くなっちゃって移転しないとダメなんだって。だから、やっちはラッキーだったね。HARUNA:たしかに。MAMI:そうだね~。TOMOMI:最後の最後だったかもね。MAMI:今、移転作業をしているってこと?TOMOMI:どうなんだろうね。MAMI:じゃあ、見納め的な感じか。TOMOMI:そうね、それまでに見に行けたらいいなあって思ってんけど。MAMI:あらあらあら。HARUNA:というわけで、みなさん「キャレス」の聖地巡礼をするなら早めをおすすめしますよ。RINA:そうですね。HARUNA:特に何があるってわけではないんだけど……。TOMOMI:何もない。MAMI:ただ、私たちが「通っていた」というね。TOMOMI:私たちのサインが入ったカレンダーがあるよ。HARUNA:とにかく偶然だったかもしれないけど、こういうの嬉しいよ、やっちさん。RINA:友達も優しいなあ。一同:ありがとね~!----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056