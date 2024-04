韓国料理「タコの踊り食い」、本場の冷麺、佐賀ご当地グルメ「シシリアンライス」…Mrs. GREEN APPLE藤澤＆若井 旅行先で食べて美味しかったものは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月15日(月)の放送では、藤澤が訪れた秋田県と佐賀県の思い出、若井が仕事で訪れた韓国でのエピソードを披露しました。ミセス先生こんばんは! 若井先生は韓国へ、大森先生はニュージーランドへ、藤澤先生は秋田そして佐賀へ行かれていて、これが“Mrs. GREEN APPLE WORLD”か……! となっていました。仕事関係の旅だったということで、まだ解禁できない部分もあるかと思いますが、ズバリ、お土産話が聞きたいです!(17歳)大森:どうですか?藤澤:秋田と佐賀に行きまして。秋田のお祭り「秋田竿燈(かんとう)まつり」の文化を少し体験させてもらったんですけど、めちゃくちゃすごかった!大森:体験ってどういうこと!?藤澤:(たくさんの提灯を付けた竹竿を)手に乗せたり、おでこに乗せたりするちょっとパフォーマンス的な。大森:えっ!? そんなことできるの?藤澤:……すごかった! 幼稚園児から小学校低学年ぐらいまでの方がやる重さのやつですら、僕は重くてできなかった。でも、それを特訓してできるようになるということは、素敵なことだなと思いました。大森:すごいね。伝統だね。藤澤:佐賀は……シシリアンライス(※)が美味しかった! 2杯食べちゃった。(※シシリアンライス……温かいご飯の上に、生野菜(レタス・トマト・コーンなど)と炒めたお肉と玉ねぎを乗せ、仕上げにマヨネーズをかけたもの)大森:めっちゃ食ってんじゃん!藤澤:そう! 美味しすぎて。秋田と佐賀、楽しかったですよ。ぜひみんな遊びに行ってみて!大森:若井さんはどうですか?若井:韓国旅行記としては……旅行……うん、仕事だしね。大森:(笑)。でも最初は旅行で行こうとしたんだよね?若井:最初はね。韓国語を勉強しているんだけど、韓国に行ったことがなかったので、「ぜひこの期間に行ってみたい!」ってなっていたんですけど、仕事を入れられた……(笑)。大森:結構すごいスケジュールだったよね? 信じられないスケジュールで(笑)。僕がたぶん一番ゆったりだった。距離が遠かっただけで。若井:そうなんだ~! 韓国では仕事もしたし。でも、もちろん観光もできたので充実していた。美味しかったものは「サンナッチ」という生きたタコ!大森:うぉぉ……!! ゲテモノ的なことではなく?若井:いや、向こうでは主流の食べ物!――ここでスタッフが、サンナッチの画像をみんなに見せる大森:うわ、でもダメかも……これ…(笑)。若井:動いてるタコが出てくるんですよ。大森:えっ? 生きているの!?若井:それをそのまま食べるの。おいしかった!大森:辛いの?若井:僕が食べたサンナッチは辛いやつだったけど、おいしかった! あと冷麺を食べた。念願の本場の! めちゃくちゃ美味しかった……すべてが美味しかった~!番組では他にも、大森がニュージーランドで遭遇した珍エピソードを明かす場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/