INI髙塚大夢＆こもり校長（GENERATIONS小森隼）「やっとごはんに行けた！」２人で話したこととは…？

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢が、TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」のレギュラーコーナー「INI LOCKS!」に出演。4月16日(火)と17日(水)の2日間にわたって、番組パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と2人でお届けしました。こもり校長が髙塚の誕生日を祝うためにサプライズで登場した、初日の模様を紹介します。髙塚:私事ではあるのですが……僕、髙塚大夢、4月4日で25歳になりましたー!こもり校長:ハーピーバースデートゥーユー♪ハーピーバースデートゥーユー♪髙塚:おぉ! びっくりした!!! えぇぇぇぇー!?こもり校長:大夢先生、25歳、誕生日おめでとうございまーーーす!髙塚:えーーー本当に!? ありがとうございます! 校長が来てくれました!!こもり校長:(「SCHOOL OF LOCK!」にレギュラー出演するようになって)もう何年目?髙塚:3年目になりますね。来てくださったのは、初めてじゃないですか?こもり校長:そうだよ! 3年やってて初めてよ! そろそろ行かないとなと思って。髙塚:ずっと来てくださいと思ってたから嬉しいです!!こもり校長:この間、ごはん行けたね! やっと念願の。髙塚:そうなんですよ! 「行く行く」と言いながら、1年くらい経ってたんで(笑)。こもり校長:そうだね、結構長いこと行く行く詐欺してたから。髙塚:「やっと行けた!」って感じですね。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! で、「ご飯一緒に行こう」って言って、本当に実現できたの……もしかしたら、大夢くんが初かも。髙塚:本当に!? めっちゃレアじゃないですか。こもり校長:激レア! また行こうね!髙塚:ぜひぜひ!こもり校長:いろいろな話をしたよね。INIに入る前は大学生で……みたいな。なんでINIに入ったのか、元々音楽はどうやって触れてたのかとかね。髙塚:しましたね(笑)。でも僕は、その後の話のほうがすごい印象的でしたね。こもり校長:いろいろね(笑)。別に変な話じゃないよ! 真面目でもないけど、趣味の話をね。髙塚:そうですね。それで、誕生日ってことで自分自身にご褒美っていうか、プレゼントみたいなのを買ったんですよ。それが椅子!こもり校長:椅子買ったの!? いいじゃん!髙塚:いい感じのスツールを買ったんですけど、それこそ……こもりさんとごはんに行ったときに、家具の話をしたじゃないですか。こもり校長:めっちゃしたね。髙塚:僕も好きではあったけど、まだ詳しくはなかったんです。でも、その話を聞いてからいろいろ調べていたら、ちょっとずつハマっていっちゃって。それで、この間買ってきました。こもり校長:素晴らしいじゃない!2日目の4月17日(水)の放送では、髙塚が好きな植物や生き物について語りました。髙塚が作った“番組非公認”の部活「生物部」にこもり校長を勧誘しつつ、観葉植物を育てる魅力を伝えました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/