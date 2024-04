宮世琉弥「音楽用語と恋愛をリンクさせて作っていった」作詞曲『Ms.Playlist』紹介

宮世琉弥がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」。4月17日(水)の放送では、Ryubi Miyase名義で4月10日にリリースされたデビューアルバム『PLAYLIST』を紹介しました。収録曲についてのコメントを紹介します。◆「Ms.Playlist」【リスナーのメッセージ:「Ms.Playlist」の歌詞が印象的すぎて、聞いてて歌うのも気持ちがいいです! また、“クレッシェンド”など日本語じゃないことで、よりオシャレでカッコ良さが増していました。私の中で、毎朝1曲ずつ聞くのが最近の楽しみです! MVもかわカッコイイ姿を見られるし、職場の人にも紹介しました!!!!】宮世:ありがとうございます! 「Ms.Playlist」の作詞をやらせていただいたんですけど、 音楽用語を彼女に擬人化させたらすごく面白い歌詞が作れるんじゃないかなと思ったんです。“You’re my Playlist”とか“絡まり合うクレッシェンド”とか……音楽用語と恋愛をリンクさせて作っていったので、そういうところが好きと言ってくださってすごく嬉しいです! ありがとうございます! 超嬉しい~!◆「That's What I like」宮世:ちょっとロック要素が入っている曲です。ロックも好きなんです。勢いがあるし盛り上がるし、全面にハッピーなことを押し出している曲です。学校に向かうときに、嫌なこと忘れたい、背中を押してもらいたい、というときに聴いてほしい曲です!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/