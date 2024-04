Mrs. GREEN APPLE大森元貴「謎の写真を撮った」海外のレストランで起こった珍エピソードとは？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月15日(月)の放送では、大森が仕事で訪れたニュージーランドでのエピソードを披露しました。ミセス先生こんばんは! 若井先生は韓国へ、大森先生はニュージーランドへ、藤澤先生は秋田そして佐賀へ行かれていて、これが“Mrs. GREEN APPLE WORLD”か……! となっていました。仕事関係の旅だったということで、まだ解禁できない部分もあるかと思いますが、ズバリ、お土産話が聞きたいです!(17歳)若井:ニュージーランドはどうだった?大森:仕事だったけど楽しかった! 日差しが強いんですね~。若井:季節としては?大森:季節が逆なのよ。だからもう晩夏! 夏の終わりぐらい、秋口ぐらいかな? でも、日本でいう「今日、天気良くてカラッとしているな」みたいな良い気候。あと鹿を食べました! 美味しかったです。若井:ジビエ! いいね~!大森:あと、夜ご飯食べたところの店員さんに「写真を撮ろう!」って言われて、謎の写真を撮った(笑)。藤澤:いいね!大森:でも、一緒に行ったカメラマンさんが写真を撮ってくれたので、店員さんたちの端末では撮っていない(笑)。藤澤:(笑)。思い出づくりを提供してくれたんだよ!大森:店員さんが(笑)?若井:日本人がめずらしかったんじゃないですか?藤澤:それもあるかもね!大森:あと、ギターがあったので、店内で弾き語りしました。若井&藤澤:えー!若井:その様子は(動画などで公開される)?大森:いやいや、そこは出ない。プライベートなので(笑)。若井:贅沢だねぇ~!藤澤:素敵な旅だったんですね。大森:みなさんもぜひ旅に出てみてください!番組では他にも、藤澤が訪れた秋田と佐賀の思い出と、若井が仕事で訪れた韓国でのエピソードを披露する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/