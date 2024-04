aiko「入学してすぐに好きになって電話で告白」高校時代の恋の行方は…？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月18日(木)の放送は、aikoさんがゲスト出演。『もう好きな人できちゃいました!』をテーマに、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、学生時代の恋を語りました。こもり校長:新学期が始まって、2週間が経ちました。新しい日常に慣れていくなかで、キミの心を掴んで離さない存在が現れた生徒(リスナー)もいるんじゃないかな? 今夜は、新学期早々に「もう好きな人ができちゃいました!」という生徒と話をしていきます!COCO教頭:キミの新たな恋を教えてください!こもり校長:aiko先生は、学生時代に一目惚れとかしたことありますか?aiko:高校生のときに、入学してすぐに好きになって電話で告白したんです。校長・教頭:おー!COCO教頭:“すぐ”というのはどのくらいですか?aiko:1ヵ月も経ってないくらい。COCO教頭:早い!aiko:で、告白したら「顔知らんし」って言われて……電話で告白したから「誰かわからない」って。COCO教頭:え……じゃあ、結果は……?aiko:で、振られたんですけど、次の日に学校に行って「昨日電話した者です」って。COCO教頭:言いに行ったんですか!?こもり校長:すげー!aiko:で、その年の秋の文化祭で付き合ったの。校長・教頭:!!!!COCO教頭:そっちなんだ!こもり校長:「ダメだった……」の話じゃないんだ!aiko:(笑)。そのあとに付き合えたんです。こもり校長:そっちのパターンもあるんですね。aiko:一目惚れでしたね。マイケル・ジョーダン履いとってん。こもり校長:ナイキのスニーカーね。かっこいい!aiko:それで、ストレートのデニムを穿いてたんです。私が高校生のころは、スリムなデニムを穿いている子が多かったんですよ。それでおしゃれやし、顔も素敵な人で……。COCO教頭:制服じゃなかったんですか?aiko:ちょうど、最初の遠足の日で。万博に行ったんですよ。こもり校長:太陽の塔がある所ですね!aiko:そう!こもり校長:いいなぁ~……。aiko:恥ずかしい~……(笑)。この日の放送では……・「初めて同じクラスになった野球男子が気になっています。私も野球が好きなので、お互いのインスタに載せた野球観戦の画像に“いいね!”をし合っています」という17歳・「推しが一緒で、美容に詳しい男子に恋をしました。初めての恋でドキドキしています」という15歳・「靴ひもを結んでくれた後ろの席の男子のことが好きになりました。お互いのおすすめの音楽について話すのが楽しいです」という13歳と電話をつなぎ、aikoさんがそれぞれの恋模様に合った選曲をしました。aikoさんは、5月8日にニューシングル「相思相愛」をリリース。この楽曲は、劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』の主題歌です。★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/