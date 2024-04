INI髙塚大夢「僕もオーディション受けるときにすごく悩んだ」夢に近づくも不安がある10代に贈る1曲とアドバイス

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。4月15日(月)の放送では、新生活や新しい環境に悩むリスナーのメッセージを2件紹介し、自身の経験を踏まえたアドバイスと背中を押す1曲を届けました。髙塚:今夜は、生徒(リスナー)の悩みに曲を届ける授業『夢の応援プレイリスト』をおこないます! まずは、書き込みを紹介します!私は、4月から地元を出て関東の大学に通うことになりました。知り合いが1人もいないので、大学で友達ができるかご近所の人とうまくやっていけるかとても不安です。そこで、大夢先生に人との仲良くなり方、交流の仕方など教えていただきたいです!(17歳)髙塚:この時期は、新しい生活が始まるって人が多いよね。それで友達とかも離れちゃうから不安になるよね。僕は割と内向的というか、人見知りな部分が大きくて、初対面からグイグイいけるタイプではないんです。でも人と話すことは好きだから、大学とかでの新しい出会いはすごく好きなタイプですね。僕も大学に通っていましたけど、春なんて特に他の大学生と交流するイベントとかも多いからね。意識せずとも自然と仲いい人ができることもあると思うから、そこまで気を張らずにいてもいいんじゃないかなって思いますね。なので、積極的にそういうところに参加してみるのもいいと思います。サークルの「新入生歓迎なんとか」などのイベントとかもあるし、授業とかのクラスが少人数だったりすると、意外と仲良くなったりもしますね。食堂で出会った人、近かった人とちょっと話してみるとか、先輩とかもサークルの勧誘だったりで話しかけてくれたりとかもするから。積極的にっていうか、拒絶せず自然と話してみると打ち解けたりとかすると思うからね! リラックスして、ゆっくり関係を作っていけたらいいんじゃないかなと思います。髙塚:では、僕から1曲届けたいと思います! この曲は、新生活をする方々に向けたような歌詞で、読むだけで情景が浮かんでスッて入ってくる曲です。(このリスナーに)ぴったりかなと思って選びました!私は4月から幼いころからの夢だった看護学校への進学が決まったのですが、本当に自分はこの職業に向いているのかなとか、ちゃんとやっていけるのかなという不安を日々感じています……。ずっと目指していたのに今になって不安を感じていることや、気持ちが下がってしまっている自分に対しても嫌になってきます。大夢くんは、気持ちが下がってるときにすることなどありますか?(18歳)髙塚:まずは、ずっと憧れだった道、看護学校に進むことができて嬉しいね! おめでとうございます! でも、やっぱり不安はあるよね。向いてる、向いてないも大事だとは思うけど、自分がその職業とかに対して好きか、好きじゃないかのほうが大事だと思うんですよね。僕も、INIになるときにすごく悩んだんですよ。オーディションを受けるときにね。今の環境を全部崩しての挑戦なわけだし……。そもそも音楽は好きだったけど、音楽で悩むことも割と多かったから……その道を目指すことが、果たして自分にとっていいんだろうか? やりたいって思ってるのか、やるべきだって思ってるのか、どっちなのかな? ってすごく考えました。でも、「やりたい!」という気持ちがあったから、この道に決めたわけなんです。今こうしてINIになりましたけど、そのときの選択は自分にとって間違ってなかったって自信を持って言えるから、やっぱりその気持ちは大事ですね。何をしててもネガティブになるタイミングって絶対にあるから、その気持ちが全てだって思わなくて大丈夫だと思います!髙塚:不安とか悩みとかで弱くなっちゃったときに、そっと寄り添って背中を押してくれるような優しい曲です。髙塚:4月とか春のシーズンは、進路や新しい環境に悩む人も多いと思うんですけど……。不安はどうしてもあると思うけど、その気持ちに惑わされずに、自分を大事にしてリラックスして過ごせたらいいなって思いますね。そういう自分の状況によって曲の聞こえ方も変わってくるから、いろいろたくさんの曲を聴いてみるのがいいと思います。僕も、みなさんに寄り添える曲を選んでいけたらと思います!★4/15mon-4/19fri★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/