乃木坂46賀喜遥香「最高のステージで、アイドルとしての最後の姿を迎えられるように…」山下美月“卒コン”への思いを明かす

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。4月11日(木)の放送は、先週の生放送に引き続き、賀喜が大好きで尊敬している先輩・山下美月が登場。ここでは、5月11日(土)、12日(日)の2日間にわたって東京ドームで開催される「乃木坂46 山下美月 卒業コンサート」について語り合いました。山下:今回、東京ドームで2日間、卒業コンサートをやらせていただくのですが、乃木坂46としても東京ドームってすごく特別な場所じゃん?賀喜:そうですね。山下:なかなか頻繁にやれるような所でもないし。そこで、今のメンバーでステージに立てるって本当にありがたいなって思う。つい2、3時間ぐらい前まで打ち合わせをやっていたぐらい、いま詰めていて。それこそセットリストとか、衣装とか、メンバー構成も今回、結構私が全部やらせていただいていて。かっきーとの何かもあるかも? しれない……? もう特大の……これはまだ言っていないですけど……! ちょっと何かあるかも? みなさん楽しみにしてください!賀喜:私も楽しみです!山下:本当に!?賀喜:はい!山下:よかった~! かっきーも喜んでくれるかなっていう曲もあります。賀喜:本当ですか!?山下:はい!賀喜:個人的に楽しみですし、そのときの美月さんが、私の目には、どう映っているんだろう? って思っています。もうすでに想像できなくて……。山下:そうだよね。私もまだふわふわしているわ。賀喜:していますね。山下:残り1ヵ月、最後までたくさん思い出作ろうね。賀喜:作りましょうね! 私も卒業コンサート楽しみますし、来てくださるみなさんは、美月さんが最高のステージで、アイドルとしての最後の姿を迎えられるように一緒に泣いてもいいですけど、笑顔で! "泣き笑顔"で!!山下:"泣き笑顔"って、いい言葉!賀喜:泣き笑顔で美月さんを送り出しましょう!山下:はい、お願いします!番組では他にも、4月23日(火)に発売される山下美月2nd写真集『ヒロイン』について語り合う場面もありました。