2人組バンドの離婚伝説が3月15日、東京・渋谷のSpotify O-EASTで開催されたライブイベント「Spotify Early Noise Night #16」に出演した。

「Spotify Early Noise Night #16」に出演した離婚伝説 撮影:石原汰一、shima

その年の飛躍が期待される国内新進アーティスト「RADAR: Early Noise 2024」に選出された離婚伝説。2022年1月、ボーカル・松田歩、ギター・別府純の2人で活動を開始し、SNSやラジオ、ライブの口コミで瞬く間に注目の的となった。「あくまで“ポップ・ミュージック”でありたい」という思いのもと、一貫して“愛”をテーマに描き、バンド名は、マーヴィン・ゲイが1978年にリリースした「Here My Dear」の邦題に由来する。

First Love is Never Returned、jo0jiに続く3組目で登場した離婚伝説。大きな歓声と拍手で迎えられる中、今年1月にリリースした「あらわれないで」をしっとりと歌う。「スパンコールの女」「萌」「メルヘンを捨てないで」とこれまでリリースしたシングルを順に披露し、「愛が一層メロウ」ではサビで観客も歌唱するほどの一体感。そしてラストを飾った「メルヘンを捨てないで」の終盤、松田は曲中にもかかわらずその場を立ち去り、別府のギターソロへ。約3分間にわたってギターをかき鳴らし、“歯ギター”でさらに盛り上げた。

まさかのサプライズ演出に観客も熱狂。終了後のX(Twitter)でも、「透き通る声」「ギターソロえぐい!」「圧巻でした」「歯ギターも見れた」など、2人のパフォーマンスを絶賛する声が投稿されている。

「Spotify Early Noise Night #16」離婚伝説セットリスト

M1.あらわれないで

M2.スパンコールの女

M3.愛が一層メロウ

M4.萌

M5.メルヘンを捨てないで