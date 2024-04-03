にいさとる原作によるTVアニメ「WIND BREAKER」第1話のあらすじ、先行場面カットが公開された。

明日4月4日にMBS・TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠で放送開始の「WIND BREAKER」。第1話「サクラとフウリン」では孤独な不良高校生・桜遥が、商店街でガラの悪い男たちに絡まれていた喫茶店ポトスの店員・橘ことはを助ける場面や、超不良校として名高い風鈴高校に来た目的をことはに語るも、“現在の風鈴高校”を目の当たりにするシーンなどが描かれる。

TVアニメ「WIND BREAKER」

放送情報

MBS・TBS系全国28局ネット：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:26～

BS日テレ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日11:00～

AT-X：2024年4月5日（金）より毎週金曜日21:30～

配信情報

ABEMAほか各配信プラットフォームにて順次配信開始

スタッフ

原作：にいさとる（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：赤井俊文

シリーズ構成：瀬古浩司

キャラクターデザイン：川上大志

アクションディレクター：浅賀和行

プロップデザイン：羽土真衣子

美術設定・美術監督：守安靖尚

色彩設計：横田明日香

撮影監督：長瀬由起子

3Dディレクター：渡邉啓太（サブリメイション）

編集：三嶋章紀

音楽：高橋諒

音響監督：明田川仁

制作：CloverWorks

キャスト

桜遥：内田雄馬

楡井秋彦：千葉翔也

杉下京太郎：内山昂輝

蘇枋隼飛：島崎信長

梅宮一：中村悠一

柊登馬：鈴木崚汰

柘浦大河：河西健吾

桐生三輝：豊永利行

橘ことは：長谷川育美

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project